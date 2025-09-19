چارەنووسی ئەو هاووڵاتییەی شەوی ڕابردوو لەلایەن داعشەوە ڕفێندرا دیارنییە

پێش 3 کاتژمێر

تاوەکوو ئێستا چارەنووسی ئەو هاووڵاتییە کوردەی لەلایەن چەکدارانی داعشەوە ڕافێندراوە نادیارە و هێزە ئەمنییەکان لە شوێنی ڕووداوەکەن و لێکۆڵینەوەکان لەسەر ڕووداوەکە بەردەوامن.

هێمن دەلۆ، پەیامنێری کوردستان24، ئەمڕۆ هەینی 19ـی ئەیلوولی 2025، ڕایگەیاند: شەوی ڕابردوو لە گوندی زەردک و بیبانییە لە سنووری پردێ دوو هاووڵاتیی لە گوندی شوانەوە هاتوونەتە ئەو شوێنە، بەڵام کەوتووەنەتە بۆسەیەکی چەکدارانی داعش و بەهۆیەوە کەسێکیان ڕفاندووە، کەسێکی دیکەش بە سەختی بریندار دەکرێت.

پەیامنێری کوردستان24، گوتیشی: کەسوکاری هەردوو هاووڵاتییەکە هاتووەنەتە شوێنی ڕووداوەکە و و هێزە ئەمنییەکان لە شوێنی ڕووداوەکە بەدواداچوون و لێکۆڵینەوە دەکەین.

لەلای خۆیەوە، هاووڵاتییەکی گوندی زەردک بە پەیامنێری کوردستان24ـی گوت: جموجۆڵی داعش لەو سنوورە زۆرە، هەروەها ژمارەیەکی زۆری عەرەبی هاوردە لێرەن و شەوان هاتوچۆ دەکەن کەس لێ پرسینەوەیان لەگەڵ ناکات.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، ئەمەش ترسێکی زۆری لەلای ئێمە دروستکردووە، تەنانەت وای لێهاتووە بە چەکەوە بسوڕێینەوە.

شایتەحاڵێک بۆ کوردستان24 گوتی: دوای بچرانی کارەبا ئەو دوو هاووڵاتییە ویستوویانە مۆلیدەیەکی کارەبا بهێنن، لەو ڕێگەیە چەکداران ڕیگریان لێکردبوون، دوای ئەوەی زانیمان گەڕاینەوە شوێنەکە و چەکدارەکان جلوبەرگی سەربازییان لەبەردابووە و بە عەرەبی قسەیان کردووە و ژمارەیان چوار کەس بووە.

