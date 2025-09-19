دژەتیرۆری عێراق لەنێو سووریادا سەرکردەیەکی داعشی کوشت

پێش 3 کاتژمێر

دژەتیرۆری عێراق ڕایگەیاند: لەنێو خاکی سووریادا، سەرکردەیەکی باڵای داعشیان بەهەماهەنگی هێزەکانی هاوپەیمانان، بەئامانج گرتووە.

ئەمڕۆ هەینی، 19ـی ئەیلوولی 2025، دەزگای دژەتیرۆری عێراق لە ڕاگەیاندراوێکدا بڵاوی کردەوە، بەپێی ڕێنماییەکانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان، محەمەد شیاع سوودانی و بە پشتیوانیی فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان و بە سەرپەرشتیی سەرۆکی دەزگای دژە تیرۆر، فەریقی یەکەم کەریم تەمیمی، ئۆپەراسیۆنێک بۆ کوشتنی عومەر عەبدولقادر بەسام ناسراو بە "عەبدولڕەحمان حەلەبی"یەکێک لە دیارترین سەرکردەکانی ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش ئەنجامدراو توانرا بە ئامانج بگیرێت.

دەزگای دژە تیرۆری عێراق ڕایدەگەیەنێت، بەرەبەیانی ئەمڕۆ هەینی، 19ی ئەیلولی 2025، لەناو خاکی سوریادا بە هەماهەنگی لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، ئۆپەراسیۆنەکە ئەنجامدراوە.

وەک ئاشکرای کردووە، تیرۆریست "حەلەبی" پۆستی بەرپرسی ئۆپەراسیۆن و ئاسایشی دەرەوەی لە ڕێکخراوەکەدا هەبوو، بەرپرسیار بوو ەلە پلاندانان و سەرپەرشتیکردنی ئەوەی پێیدەگوترا "ویلایەتە دوورەکان"، هەروەها ڕاستەوخۆ کار لەسەر تەقینەوەی باڵیۆزخانەی ئێران لە لوبنان کردووە، هەوڵیشیداوە ئۆپەراسیۆنی تیرۆریستی لە ئەوروپا و ویلایەتە یەکگرتووەکان بکات کە بە هەوڵە هەواڵگرییەکان پووچەڵکرانەوە.