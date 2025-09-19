مەزڵووم عەبدی داوای پاراستنی مافی پێکهاتەکان دەکات

پێش 22 خولەک

مەزڵووم عەبدی، پابەندبوونی خۆی بە ڕێککەوتنی 10ـی ئادار دووپات دەکاتەوە و ڕایدەگەیەنێت، پێویستە ئەو ئاگربەستەی کە لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا هەیە، بپارێزرێت.

لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی سەربازیی هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) مەزڵووم عەبدی فەرماندەی گشتی هێزەکە ڕایگەیاند: پابەندبوونی خۆیان بۆ ڕێککەوتننامەی 10ـی ئادار دووپات دەکەنەوە، گوتی: پێویستە ئەو ئاگربەستەی لە ڕۆژهەڵاتی سووریا هەیە، بپارێزرێت.

مەزڵووم عەبدی ڕاشیگەیاندووە کە، ئامادەن لە بارەی تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) بە سوپای دانووستان بکەن و لەگەڵ ئەنجوومەنەکان کۆببنەوە.

عەبدی ئاماژە بەوەش دەکات، چارەسەری سیاسی باشترین بژاردەیە بۆ پاراستنی ئارامی سووریا و گەلەکەی، داواش دەکات. مافی پێکهاتەکانی سووریا بپارێزرێت.