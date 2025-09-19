سێنتکۆم: بەرپرسێکی باڵای داعشمان کوشت کە هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ بوو بۆ سەر خاکی ئەمەریکا

پێش 53 خولەک

فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمەریکا (سێنتکۆم) ڕایگەیاند، لە سووریا بەرپرسێکی باڵای داعشیان کوشتووە،کە هەوڵی دەدا هێرش بکاتە هێزەکانیان لەو ناوچەکە.

هەینی 19ـی ئەیلوول، 2025، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمەریکا (سێنتکۆم) لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ( ئێکس) نووسیویەتی: لە ئۆپەراسیۆنێکدا لە سووریا عومەر عەبدولقادر بەرپرسێکی باڵای داعشمان کوشت کە هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ بوو بۆ سەر خاکی ئەمەریکا.

سێنتکۆم ئاماژەشی داوە، عومەر عەبدولقادر بە شێوەیەکی چالاکانە هەوڵی دەدا هێرش بکاتە هێزەکانیان، بەمەش توانای داعش بۆ پلاندانان و ئەنجامدانی هێرشی دیکە، کە هەڕەشە لە ئەمەریکییەکان و هاوبەشەکانیان دەکات، پەکدەخات.

ئەدمیراڵ براد کوپەر، فەرماندەی سێنتکۆم، لەو بارەوە ڕایگەیاندووە، "ئێمە وازناهێنین لە لەناوبردنی ئەو تیرۆریستانەی کە هەوڵی هێرشکردنە سەر ئەمەریکییەکان، هێزەکانمان، هاوپەیمان و هاوبەشەکانمان دەدەن."

ئەمەش لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ هەینی، سەرچاوەیەکی ئەمنی هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) لە دێرەزوور ڕاگەیاندبوو "هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، هێزی سەربازیی زیاتریان هێناوەتەوە بنکەی شەدادی، کە زیاتر لە پانزە بارهەڵگر و زرێپۆش بوون و چوونەتە نێو بنکە سەربازییەکەیان.