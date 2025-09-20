سەرۆک وەزیران: خەڵكی گەڕەکی بەڕۆشکێ لە دهۆک بە بیروباوەڕە نیشتمانییەکانی دەوڵەمەندە
ئەمڕۆ شەممە، 20ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی پارکی سەرهڵدان لە شاری دهۆک، لە گوتارێکدا ئاماژەی بەوە دا "کاتێك چەند ساڵێک پێش ئێستا سەردانی گەڕەکی بەڕۆشکێم کرد، تێبینی ئەوەم کرد کە وەکوو پێویست خزمەتی ئەم بەشەی شاری دهۆک نەکراوە. لەوانە لە ڕووی ماددییەوە خەڵكی ئەم گەڕەکە وەک پێویست دەوڵەمەند نەبن، بەڵام ئەوان لە ڕووی بیروباوەڕی نیشتمانی نەتەوەییەوە و خزمەتی خۆیانەوە دەوڵەمەدن. چەندان ماڵی تێکۆشەر و شەهید و پێشمەرگە لێرەن، شایەنی ئەوەن زۆرترین خزمەتگوزارییان پێشکەش بکرێت، بۆیە کاتێک داوای کردنەوەی ئەم پارکەیان کرد، زۆر حەزمان کرد بۆیان جێبەجێ بکەین. جێگەی دەستخۆشییە کۆمپانیای جێبەجێکار لە ماوەی ساڵێکدا توانی بە باشترین شێوە پارکەکە تەواو بکات و ئەمڕۆ بەخۆشحاڵییەوە لێرەبووین بۆ کردنەوەی."
نوێ دەکرێتەوە..