وەزارەتی پێشمەرگە لە ئۆپەراسیۆنێکدا زنجیرە چیای قەرەچوغیان کێوماڵ کرد

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاند، لیوای 18ـی پیادە لە ئۆپەراسیۆنەکەدا زنجیرە چیای قەرەچوغ کێوماڵ کران و بە وردی گەڕان و پشکنینیان لە ناوچەکەدا ئەنجام دا.

وەزارەتی پێشمەرگە لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، بە مەبەستی دابین کردنی ئاسایش و ئارامی زیاتر لە ناوچەکە، ئەمڕۆ شەممە 20ی ئەیلوولی 2025، کاتژمێر 06:00ی بەیانی، لیوای 18ی پیادە لە زنجیرە چیای قەرەچوغ ئۆپەراسیۆنێکی کێوماڵ کردنیان ئەنجام دا.

لە ئۆپەراسیۆنەکەدا زنجیرە چیای قەرەچوغ و سنوری گوندەکانی( خدرجیجە، حاجی شێخان، حسن بلباس، چەغەمیرە و بناری چیای قەرەچوغ) کێوماڵ کران و بە وردی گەڕان و پشکنینیان لە ناوچەکەدا ئەنجام دا، ئەمەش بۆ ڕێگری کردن و نەهێشتنی جموجۆڵ و مەترسی تیرۆریستان لەو سنوورەدا.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوی وەزارەتی پێشمەرگە، ئۆپەراسیۆنەکە بۆ هەشت کاتژمێر بەردەوام بووە و لە کاتژمێر 13:00ی دوای نیوەڕۆ کۆتایی هات.