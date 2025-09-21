ئەنجوومەنی دەوڵەت وەڵامی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقی دایەوە
ئەنجوومەنی دەوڵەت ڕەشنووسی کۆتایی خۆیان لەبارەی داهاتی نانەوتی ڕادەستی ئەنجوومەنی وەزیران کرد.
یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاند، کەمێک بەر لە ئێستا ئەنجوومەنی دەوڵەت بەفەرمی ڕەشنووسی کۆتایی خۆی لەسەر پرسی داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان، ناردووە بۆ ئەمیندارییەتی ئەنجوومەنی وەزیران.
ئاماژەی بەوەشکرد، دوای دوو هەفتە لە پرس و ڕاوێژ، ئەمڕۆ ئەنجوومەنی دەوڵەت کۆتایی بەکارەکانی هێنا و وەڵامی کۆتایی ئەنجوومەنی وەزیرانیان داوەتەوە بۆ ئەوەی نووسراوەکە ڕادەستی سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران بکرێت و بخرێتە نێوا کارنامەی کۆبوونەوەی ڕۆژی سێشەممەی ئەنجوومەنی وەزیران.
ئەمرۆ یەکشەممە، ئەنجوومەنی دەوڵەت چوارەمین کۆبوونەوەی خۆی لەبارەی پرسی داهاتی نانەوتی کرد، لەکۆبوونەوەکەدا ڕەشنووسی کۆتایی خۆیان نووسیوە و بەبێ ئامادەبوونی نوێنەری هەرێم رەشنووسەکە واژۆ کراوە و ڕادەستی ئەمیندارییەتی ئەنجوومەنی وەزیران کرا.
ڕۆژی پێنجشەممە، 18ـی ئەیلوولی 2025، بۆ سێیەم جار ئەنجوومەنی دەوڵەتی عێڕاق بۆ یەکلاییکردنەوەی لایەنە یاساییەکەی پرسی ڕادەستکردنی داهاتە نانەوتییەکانی هەرێمی کوردستان کۆبووەوە، بەڵام هەردوو نوێنەرەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار نەبوون، ئەنجوومەنەکەش ڕەوانەکردنی ڕەشنووسەکەی بۆ ئەنجوومەنی وەزیرانی فیدراڵ دواخست.