بە فەرمی كاتی هەڵبژاردەی دەستەی كارگێری یانەی دهۆك دیاریكرا

كوردستان24 ناوی بەربژێرەكان بڵاو دەكاتەوە

پێش 24 خولەک

بە گوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، رۆژی چوارشەممەی داهاتوو هەڵبژاردنی دەستەی كارگێری یانەی دهۆك دەكرێت و دوو كەسی دیكە خۆیان بۆ هەڵبژاردنی دەستەی كارگێری بەربژێر كردووە.

یانەی دهۆك بە سەرۆكایەتی عەبدوڵڵا جەلال توانیان دوو نازناوی جامی عێراق و خولی یانە پاڵەوانەكانی كەنداو ببەنەوە و لە ئێستادا تەمەنی كاركردنی ئەو دەستەیە كۆتایی هاتووە و بڕیارە رۆژی 24ـی ئەم مانگە لە هۆڵی رۆشنبیری سێمێل لە كاتژمێر 10:00ـی بەیانی هەڵبژاردن بۆ دەستەی نوێی كارگێری یانەی دهۆك بكرێت.

پێشتر بڕیار بوو لە 21ـی ئەم مانگە هەڵبژاردن بۆ دەستەی كارگێری یانەی دهۆك بكرێت، بەڵام بەهۆی بەڕێوەچوونی مۆندیالی تۆپی پێی بچووكراوەی خانمان هەڵبژاردنەكە بۆ رۆژی 24ـی ئەم مانگە دواخرا.

بە گوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە 10 كەس خۆیان بۆ دەستەی كارگێری یانەی دهۆك بەربژێر دەكەن، لەنێویاندا هەشت كەسیان هەمان ئەو دەستەیەی ئێستایە كە یانەكە بەڕێوە دەبەن، تەنیا دوو بەربژێری دیكە هاتوونەتە نێو ركابەرییەكان كە پێكهاتوون لە (دلین كەمال) و (عەلی مستەفا).

بەربژێرانی هەڵبژاردنی دەستەی کارگێڕی یانەی دهۆک

ـ عەبدوڵڵا جەلال

ـ یوسف رەشید

ـ خالید موشیر

ـ جاسم محەمەد

ـ رێگر ئەحمەد

ـ هشیار فەرقی

ـ خالید ئەحمەد

ـ میللەت جەمال

ـ دلین کەمال

ـ عەلی مستەفا



