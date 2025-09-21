پرۆژە خزمەتگوزارییەکان لە چوارەم ساڵی دامەزراندنی ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە 21ی ئەیلوولی 2025، چوار ساڵ بەسەر ڕاگەیاندنی ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ تێدەپەڕێت و لەو چوار ساڵەدا، سەرەڕای بوونی چەندین قەیرانی دارایی و گرفتی ئابووری، بەڵام کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە سەرکردایەتیی مەسرور بارزانی چەندین پرۆژەی ستراتیژیی خزمەتگوازری لە زاخۆ جێبەجێکراون.

لە پرۆژەکاندا کەرتی گەشتیاری بەجۆرێک بوژاوەتەوە کە بووەتە جێی سەرنج و ڕاکێشانی گەتشیارانی ناوچەکانی عێراق، لەم ڤیدیۆ وۆڵەدا هاوکارمان گوڵباخ بەهرامی بە ژمارە کۆی ئەو پرۆژانە دەخاتەڕوو.