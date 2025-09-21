مەسرور بارزانی: کۆڕنیشی زاخۆ بە ئاستێکی پێشکەوتوو دروستکراوە
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، کۆڕنیشی زاخۆ بە ئاستێکی پێشکەوتوو دروسترکراوە و پرۆژەیەکی ستراتیژیی گەشتیارییە.
یەکشەممە 21ی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (ئێکس) نووسیویەتی: لە ساڵیادی ڕاگەیاندنی ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ، سەردانی قۆناغی دووەمی کۆڕنیشی زاخۆم کرد.
سەرۆکی حکوومەت ئاماژەشی داوە، کۆڕنیشی زاخۆ پرۆژەیەکی ستراتیژیی گەشتیارییە و بە ئاستێکی پێشکەوتوو دروستکراوە.
لە کۆتاییدا، مەسرور بارزانی بە بۆنەی ساڵیادی ڕاگەیاندنی ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ، پیرۆزبایی لە دانیشتووانی زاخۆ دەکات.
لە ساڵیادی ڕاگەیاندنی ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ، سەردانی قۆناخی دووەمی کۆڕنیشی زاخۆم کرد کە پڕۆژەیەكی ستراتیژیی گەشتیارییە و بە ئاستێکی پێشکەوتوو دروستکراوە.— Masrour Barzani (@masrourbarzani)
پیرۆز بت ل زاخۆکا دەلال. pic.twitter.com/pJ6lo5yfcb
مڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، قۆناغی دووەمی کۆڕنیشی زاخۆی کردەوە.
گوژمەی قۆناغی دووەمی پرۆژەی کۆڕنیشی زاخۆ زیاتر لە 6 ملیار دینارە و درێژاییەکەی نزیکەی سێ کیلۆمەترە.
قۆناغی دووەمی پڕۆژەکە زیاتر لە 50% سەوزایی لەخۆ دەگرێت، پیادەی هاتوچۆ بە درێژایی 8 مەتر بۆ هەر لایەک دروست کراوە؛ هەروەها خواردنگە، کافتریا و بەلەمی گەشتیاری لە پرۆژەکەدا هەن.
کۆڕنیشی زاخۆ، یەکێکە لە پرۆژە جوان و سەرنجڕاکێشەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ، کە بەردەوام هاووڵاتییانی ناوچە جیاوازەکانی کوردستان و گەشتیاران ڕووی تێدەکەن.
ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، قۆناغی دووەمی کۆڕنیشی زاخۆی کردەوە.
گوژمەی قۆناغی دووەمی پرۆژەی کۆڕنیشی زاخۆ زیاتر لە 6 ملیار دینارە و درێژاییەکەی نزیکەی سێ کیلۆمەترە.
قۆناغی دووەمی پڕۆژەکە زیاتر لە 50% سەوزایی لەخۆ دەگرێت، پیادەی هاتوچۆ بە درێژایی 8 مەتر بۆ هەر لایەک دروست کراوە؛ هەروەها خواردنگە، کافتریا و بەلەمی گەشتیاری لە پرۆژەکەدا هەن.
کۆڕنیشی زاخۆ، یەکێکە لە پرۆژە جوان و سەرنجڕاکێشەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ، کە بەردەوام هاووڵاتییانی ناوچە جیاوازەکانی کوردستان و گەشتیاران ڕووی تێدەکەن.