دەستەی مافی مرۆڤ: گیراوانی لالەزار تەندروستییان باشە

پێش 38 خولەک

شاندێکی باڵای دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ سەردانی گرتوخانەی کانی گۆمی و هۆتێل لالەزاریان کرد و ئاماژەیان بەوە کرد، تەندروستی بەندکراوەکان باشە.

ڕۆژی یەکشەممە ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ، بڵاویکردوە، شاندێکی باڵای دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ سەردانی گرتوخانەی کانی گۆمەیان کرد لەشاری سلێمانی و بەجیا سەردانی هەریەک لە لاهور شێخ جەنگی و پۆڵاد شێخ جەنگیان کرد.

دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ ئاماژەی بەوە کردووە، لاهور شێخ جەنگی و پۆڵاد شێخ جەنگی بەتەنیا لەژووریک زیندانین و بەگشتیی تەندروستی سەرجەم زیندانیان باشەو کەسو کاریان سەردانیان دەکەن و ئەوانەی داوای پارێزەریان کردووە بۆیان دابین کراوە وە ئەوەی داوای نەکردوە بەئارەزووی خۆی ڕەتی کردووەتەوە و هەروەها ڕێگە بە تلفۆن کردنیش دراوە بۆ ئەوەی قسە لەگەڵ کەسوکاریان بکەن.

دەستەکە باسی لەوە کردووە، ئەو زیندانیانەی لەڕووداوەکانی لالەزار دەستگیرکرابوون پێشتر لەدژە تیرۆر بوون گوازراونەتەوە بۆ زیندانی ئاسایشی کانی گۆمە ژمارەیان زیاترە لە 200 زیندانی .

هەروەها ئەمەمەشی خستووەتەڕوو، لەدوای ڕووداوەکانی شەڕی لالەزارەوە تاوەکوو ئێستا کەیسەکان یەکلا نەکراوەتنەوە بۆیە زیندانیان داوای یەکلاییکردنەوەی و جیاکردنەوەی کەیسەکانیان دەکەن بەڕێگای دادگا ولەکاتێکی دیاری کراودا.