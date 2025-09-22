لە شەش کاتژمێردا 100 بوومەلەرزە تورکیای هەژاند
لە ماوەی شەش کاتژمێردا 100 بوومەلەرزەیە بە هێز و پێوەری جیای ڕێختەر چەند ناوچەیەکی تورکیای هەژاند و لە چەند شارێکیش خەڵکی هەستیان پێکردووە 82%ی بوومەلەرزەکانیش لە ناوچەی سندرگی سەر بە شاری بالکئەسیر تۆمارکراوە.
ئاژانسی بەڕێوەبردنی کارەسات و فریاگوزاریی تورکیا (ئافاد) بڵاوی کردەوە، لە کاتژمێری 02:05 خوولەکـەوە تاوەکوو 08:33 خوولەکی بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووشەممە 22ی ئەیلوولی 2025، لە چەند شارێکی تورکیا 100 بوومەلەرزە بە گوڕی جیا جیا ڕوویداوە، بەڵام بەهێزترینیان کاتژمێر چوار و 19 خوولەک و 59 چرکەی بەرەبەیان بوو، کە گوڕەکەی 4.8 پلەی ڕێختەری بوو، لە دەریای ئیجەی داوە.
هەر بە گوێرەی تۆمار و ڕاپۆرتی ئافاد، بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووشەممە، تەنیا لە ناوچەی سندرگی بالکئەسیر 82 بوومەلەرزە تۆمارکراوە، لە سنووری دەریای سپی و چەند شارێکی دیکەش بوومەلەرزە بە گوڕی جیاواز تۆمارکراوە، لە نێویاندا بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 3.3 پلەی ڕێختەر شاری هاتای هەژاندووە.
لە مانگی شوباتی 2023، دوو بوومەلەرزە بە گوڕی 7.5 و 7.8 ڕێختەر لە نزیکەی دوو خوولەک باشووری تورکیا و باکووری ڕۆژئاوای سووریای هەژاند و لە ئەنجامدا زیاتر لە 55 هەزار کەس گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە 107 هەزار کەسیش بریندار بوون و بە کارەساتی سەدە ناوبرا.