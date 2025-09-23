ئەوانەی لە کوردستان سزای لە سێدارەدانیان بەسەردا سەپێنراوە، دەیانەوێت ژن بێنن

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتیی داوا لە ئەنجوومەنی شوورا دەکات، بۆچوونی خۆی لەبارەی پرۆسەی هاوسەرگیری ئەوانە بخاتە ڕوو کە لە هەرێمی کوردستان سزای لە سێدارەدانیان بەسەردا سەپێنراوە، وەزارەتی داد ئاماژە بەوە دەکات، دوای ڕاڤە و بەدواداچوون بۆچوونی خۆیان دەخەنەڕوو.

ئەمڕۆ سێشەمە 23ـی ئەیلوولی 2025، وەزارەتی دادی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بڵاویکردەوە، لە کۆبوونەوەیەکی فراواندا بیروڕا ئاڵوگۆڕ کرا لەسەر لەسەر بابەتێک کە وەزارەتی کاروکاروباری کۆمەڵایەتیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بۆ ئەنجوومەنی شوورای ناردووە، تایبەت بە ئەنجامدانی پرۆسەی هاوسەرگیری بۆ ئەوانەی سزای لەسێدارەدانیان بەسەردا سەپێنراوە و چەند حاڵەتێکی دیکەی پەیوەست بەم بابەتە، لەوبارەیەوە ڕاوێژی یاسایی و راڤەکردنی پێویست ئەنجامدرا .

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، لەبارەی داواکارییەکەوە شرۆڤە و راڤەی گرنگ خراونەتەڕوو، کە دەوڵەمەند و بونیادنەرن، بۆ دەربڕینی ڕایەکی یاسایی لەلایەن ئەنجوومەنی شووراوە لە بەرژەوەندی کۆمەڵگادا بێت .

لەسەر ئەم بابەتە ئیحسان بابان، بەڕێوەبەری گشتیی چاکسازییەکانی هەرێمی کوردستان، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: لە چاکسازییەکانی جیا لە(الخلوة الشرعية) بەشێک لەو بەندکراوانەی سزایی لەسێدارەدانیان بەسەردا سەپێنراوە دەیانەوێت ژن بێنن ، لەسەر ئەم پرسە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتیی دەیەوێت بۆچوونی ئەنجوومەنی شوورای هەرێمی کوردستان وەربگرێت، بۆ ئەوەی لە کاتی بڕیاردان لەسەری ڕووبەڕووی هیچ گرفتێک نەبنەوە.

بەڕێوەبەری گشتیی چاکسازییەکانی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، هیچ دەقێکی یاسای نییە، دژی ئەم بابەتە، بەڵام پێویستی بە بەدواداچوونی ورد هەیە، دوای وەڵامی ئەنجوومەنی شوورا بە پەسەندکردن یاخود نا، وەڵامی کۆتای رادەگەیەنین.