پرسەنامەیەک لە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە

پێش 41 خولەک

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، بەهۆی کۆچی دوایی باوکی پرسە و سەرەخۆشی ئاراستەی ڕێواز فایەق کرد.

چوارشەممە، 3ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەهۆی کۆچی دوایی باوکی، ڕێواز فایەق، سەرۆکی پێشووی پەرلەمانی کوردستان، پرسە و سەرەخۆشی لە ناوبراو کرد.

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە: خودای مەزن گیانی بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەواییش بە ئێوە ببەخشێت.

دەقی پرسەنامەی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی

بەڕێز د.ڕێواز فایەق

بۆ کۆچی دوایی باوکی بەڕێزتان، پرسە و سەرەخۆشیتان لێ دەکەم و هاوبەشی خەمتانم.

خودای مەزن گیانی بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەواییش بە ئێوە ببەخشێت.

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان