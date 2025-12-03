پرسەنامەیەک لە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە
دەقی پرسەنامەی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی
بەڕێز د.ڕێواز فایەق
بۆ کۆچی دوایی باوکی بەڕێزتان، پرسە و سەرەخۆشیتان لێ دەکەم و هاوبەشی خەمتانم.
خودای مەزن گیانی بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەواییش بە ئێوە ببەخشێت.
مەسرور بارزانی
سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان