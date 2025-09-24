پێش 9 خولەک

لە ڕاگەیەندراوێکی سەرۆکایەتی هەرێمدا هاتووە، ئه‌مڕۆ چوارشه‌ممه‌ 24ـی ئەیلوولی 2025، نێچيرڤان بارزانى، سه‌رۆكى هه‌رێمى كوردستان، پێشوازیی له‌ جۆشوا هاریس، هەڵسووڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمەریكا لە عێراق و شاندێكى ياوه‌رى كرد و هيواى سه‌ركه‌وتنى له‌ ئه‌ركه‌كه‌يدا بۆ خواست.

له‌ دیدارەکەدا په‌يوه‌ندييه‌كانى ئه‌مه‌ريكايان له‌گه‌ڵ عێراق و هه‌رێمى كوردستاندا تاوتوێ كرد، هه‌روه‌ها ده‌رباره‌ى گفتوگۆى هه‌ولێر و به‌غدا بۆ چاره‌سه‌ركردنى كێشه‌كانيان، دۆخى ئابوورى و گشتيى عێراق و هه‌رێمى كوردستان و هه‌ڵبژاردنى گشتيى داهاتووى عێراق، بيروڕايان گۆڕييه‌وه‌.

هه‌ردوولا جه‌ختيان له‌ بره‌ودان به‌ په‌يوه‌ندييه‌كانى ئه‌مه‌ريكا له‌گه‌ڵ عێراق و هه‌رێمى كوردستاندا كرده‌وه‌. له‌مباره‌يه‌وه‌ هاريس باسى له‌ به‌رژه‌وه‌ندى و به‌ها هاوبه‌شه‌كانى ئه‌مه‌ريكا له‌گه‌ڵ هه‌رێمى كوردستاندا كرد و دووپاتى كرده‌وه‌ كه‌ ئه‌مه‌ريكا پابه‌ندى بره‌ودان به‌ په‌يوه‌ندييه‌كان و فراوانكردنى‌ هاريكاريى هاوبه‌شى نێوانيانه‌.

ده‌رباره‌ى پرسى شايسته‌ دارايييه‌كان و مووچه‌ى مووچه‌خۆرانى هه‌رێمى كوردستان، هه‌ردوولا كۆك بوون له‌سه‌ر ئه‌وه‌ى پێويسته‌ به‌ زووترين كات دۆسيه‌ى دارايى و مووچه‌ و شايسته‌كانى هه‌رێمى كوردستان يه‌كلايى بكرێته‌وه‌ و به‌ شێوه‌يه‌كى يه‌كجارى چاره‌سه‌ر بكرێت.

مه‌ترسييه‌كانى تيرۆر و به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ى هه‌ڕه‌شه‌كانى داعش، پێشهاته‌كانى ڕۆژهه‌ڵاتى ناوه‌ڕاست و دۆخى ناوچه‌كه‌ به‌گشتى، ته‌وه‌رێكى ديكه‌ى كۆبوونه‌وه‌كه‌ بوو كه‌ به‌ڕێز كونسوڵى گشتيى ئه‌مه‌ريكا له‌ هه‌رێمى كوردستان ئاماده‌ى بوو.