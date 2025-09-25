گشتی

بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 6.4 پلەی ڕێختەر ڤەنزوێلای هەژاند

جیهان بوومەلەرزە

بەرەبەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 25ـی ئەیلوولی 2025، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 6.4 پلەی ڕێختەر، ڤەنزوێلای هەژاند. دامەزراوەی جیۆلۆجی ئەمەریکی (USGS) ڕایگەیاند، بوومەلەرزەکە لە کاتژمێر 3:51 بە کاتی ناوخۆیی ئەو وڵاتە تۆمار کراوە.

ڕاشیگەیاند، ناوەندیی بوومەلەرزەکە 28 کیلۆمەتر لە باکووری ڕۆژهەڵاتی شاری مینیگراند بووە و لە قووڵایی 10 کیلۆمەتر ڕوویداوە.

تا ئێستا هیچ زانیارییەک لەبارەی زیانی گیانی یان ماددی بڵاونەکراوەتەوە و هیچ مەترسییەکی سونامیش ڕانەگەیەندراوە.

 
 
لاڤین عومەر ,
