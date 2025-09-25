دهۆک..گوتاری سبەی هەینی مامۆستایانی ئایینی تایبەت دەبێت بە پاکڕاگرتنی ژینگە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری ئەوقافی دهۆک ڕایگەیاند: بۆ زیاتر هۆشیاکردنەوەی هاووڵاتییان لە پاکڕاگرتنی ژینگە دەیانەوێت لە ڕێگەی مامۆستایانی ئایینییەوە پەیامەکانیان پێ بگەینن.

سەرمەد جەمیل، بەڕێوەبەری ئەوقافی دهۆک، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 25ـی ئەیلوولی 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: دوای ئەوەی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی پارێزگای دهۆکی کرد، تەواوی لایەنەکان ڕاسپێدران بۆ ئەوەی رۆڵیان هەبێت لە پاکڕاگرتنی ژینگەی ناوچەکە، هەربۆیە وەکو بەڕێوەبەرایەتیی ئەوقافی دهۆک، داوامان لە سەرجەم مامۆستایانی ئایینی کردووە، لە گوتاری سبەی هەینی، تیشک بخەنە سەر بابەتی ژینگەو و پاکڕاگرتنی لە ئایینی پیرۆزی ئیسلامدا.

بەڕێوەبەری ئەوقافی دهۆک ئاماژەی بەوە کرد، مینەبەری مزگەوتەکان شوێنێکی گرنگن بۆ گەیاندنی پەیامەکان و باسکردنی ژینگە بە ئەرکی خۆمان دەزانین لە مزگەوتەکانەوە باسی بابەتێکی پەیوەندایدار بە ژیانی هاووڵاتییانەوە بکەین.