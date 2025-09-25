تەقینەوەیەک لە بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی پارێزگای ورمێ ڕووی دا

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی بەڕێوەبەرایەتیی فریاگوزاری پارێزگای ورمێ ڕایگەیاند، لە ئەنجامی تەقینەوەی غاز لە باڵەخانەی بەڕێوبەرایەتیی پەروەردەی پارێزگای ورمێ، سێ کەس بریندار بوون.

پێنجشەممە، 25ـی ئەیلوول 2025، ئاژانسی هەواڵی ئیلنا، بڵاوی کردەوە، کاتژمێر 11 و نۆ خولەکی پێش نیوەڕۆی ئەمڕۆ، تەقینەوەیەک لە باڵەخانەی بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی پارێزگای ورمێ ڕووی دا و لە ئەنجامدا سێ کەس بریندار بوون.

فەرزین ڕەزازادە، سەرۆکی بەڕێوەبەرایەتیی فریاگوزاری پارێزگای ورمێ ڕایگەیاند، تەقینەوەکە لە ئەنجامی دزەکردنی غاز و پەنگخواردنەوەی بووە و کاری تیرۆریستی نەبووە؛ تیمەکانی فریاکەوتن و ئاگرکوژێنەوە خێرا گەیشتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە و چارەسەری سەرەتاییان بۆ بریندارەکانیان کردووە و پاشان ڕەوانەی نەخۆشخانەیان کردوون.

ڕەزازادە گوتیشی: لە ئەنجامی تەقینەوەکەدا ئاگر نەکەوتووەتەوە و دۆخەکە لەژێر کۆنترۆڵدایە.