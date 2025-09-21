وەزارەتی ئەوقاف: شاندێکی هەرێم دەچێتە سعوودیە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی ڕایگەیاند: ئامادەکارییەکان بۆ بەڕێوەچوونی حەجی ساڵی داهاتوو دەستیپێکردووە و بۆ ئەم مەبەستە شاندێکی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان دەچێتە شاری مەدینە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بڵاویکردەوە، لێژنەیەک لە بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ دەستەی باڵای حەج و عومرەی عێراق بەدواداچوون و سەردانی ئەو ئۆتێلانە بکەن بۆ ساڵی داهاتوو لە شاری مەدینەی بۆ حاجیانی عێراق وکوردستان دەستنیشان دەکرێن لەگەڵ چاودێریکردنی ئەو خواردنەی کە بۆ حاجیان ئامادە دەکرێت

کاروان ستوونی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: دوو کەسمان وەک نوێنەری وەزارەتی ئەوقاف لەگەڵ دەستەی باڵای حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان دەچینە شاری مەدینە، بۆ بەدواداچوون لە شوێنی مانەوەی حاجیانی کوردستان بۆ ساڵی داهاتوو، چونکە شوێنی مانەوەی حاجیان لە شاری مەدینە بەهاوبەشی لەگەڵ دەستەی باڵای حەج و عومرەی عێراق دەگیرێت.

کاروان ستوونی گوتیشی: ئەو عومرە کارانەی ئێستا لە مەدینە، فیدباکیان لێ وەردەگیرێت دەربارەی کوالێتی و شوێنی مانەوەیان، بەڵام لە شاری مەککە بە جیا بۆ حاجیانی هەرێمی کوردستان دەگیرێت.

وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی ئاماژە بەوە دەکات، ساڵانە ئامادەکاری باش دەکات تاوەکوو بە باشترین شێوە خزمەتی حاجیانی کوردستان بکرێت و پارساڵ و ساڵانی رابردوویش گەواهیدەری ئەو راستەبوون کە حاجیان بە چ جۆرێک خزمەت کراون و خزمەتگوزارییان پێشکەش کراوە.