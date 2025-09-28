مەسرور بارزانی: ئێزگەی دەنگی کوردستان مێژوویەکی پڕ لە سەروەری هەیە

پێش 3 کاتژمێر

مەسرور بارزانی ساڵیادی دامەزراندنی ئێزگەی دەنگی کوردستان پیرۆز دەکات و دەڵێت "مێژوویەکی پڕ لە سەروەری و شانازی لە کاروانی ڕاگەیاندنی کوردستاندا هەیە."

ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، پەیامێکی پیرۆزبایی گەرمی ئاراستەی بەڕێوەبەر و کارمەندانی ئێزگەی دەنگی کوردستان کرد بە بۆنەی (62)ـەمین ساڵیادی دامەزراندنییەوە.

بە گوتەی مەسرور بارزانی "ئێزگەی دەنگی کوردستان، مێژوویەکی پڕ لە سەروەری و شانازی لە کاروانی ڕاگەیاندنی کوردستاندا هەیە و وەک ئیزگەیەکی دێرین و دەنگی شۆڕش و داستان و نەبەردییەکانی پێشمەرگەی کوردستان، خاوەنی پێگەیەکی سەنگین و ڕێزلێگیراوە."

جێگری سەرۆکی پارتی دەستخۆشی لە تەواوی کارمەندانی ئێزگەکە دەکات و هیوادارە هەمیشە لە پێشکەوتنی بەردەوام و پێشەنگیدا بن لە پێناو گەیاندنی ڕاستییەکان و پەرەپێدانی هزری نیشتمانپەروەریی و بەرگریکردن لە مافەکانی گەلی کوردستان.