دادگاییکردنی شاسوار عەبدولواحید بۆ مانگی داهاتوو دواخرا

پێش 37 خولەک

دادگایکردنی شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ بۆ ڕۆژی 5ـی تشرینی یەکەمی 2025 دواخرا.

ئەمە لەکاتێکدایە ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی ئەیلوولی 2025، شاسوار عەبدولواحید لە زیندانی چاکسازی گەورانی سلێمانییەوە براوەتە دادگای سلێمانی بۆ دادگاییکردن لەسەر دۆسیەیەکی نوێ.

کێشەی یاسایی ئەم کەیسەی شاسوار عەبدولواحید بۆ ساڵی 2021 دەگەڕێتەوە، دوای ئەوەی شادی نەوزاد لە فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە پەرلەمانی کوردستان جیا بووەوە، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ڕایگەیاند، لەلایەن شاسوارەوە بە نامەی هەڕەشەی بڵاوکردنەوەی وێنە و ڤیدیۆی ڕووتی لێکراوە و لەسەر ئەو هەڕەشانەشی لێیکراوە سکاڵای یاسایی تۆمارکرد.

ئەمە لە کاتێکدایە دوای دووجار بەرێوەچوونی دانیشتنی دادگا، دواجار لە 2ـی ئەم مانگە شاسوار عەبدولواحید لە لایەن دادگای سلێمانیەوە سزای پێنج مانگ زیندانی کردنی بەسەردا سەپێنرا.