ڕێبەر ئەحمەد: لە کابینەی نۆیەم چاکسازیی گرنگ لە ئەدای دامەزراوەکانی وەزارەتی ناوخۆ کراوە

پێش دوو کاتژمێر

ڕێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێوەڕسمی راگەیاندنی ڕێبەری سەلامەتی ڕایگەیاند، لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا چاکسازیی گرنگ لە بواری ئەدای هەموو دامەزراوەکانی وەزارەتی ناوخۆ کراوە، بۆ ئەوەی لەگەڵ کارنامەی کابینە و دیدگای سەرۆک وەزیران و خزمەتکردنی خەڵک و بەرزکردنەوەی کوالیتی خزمەتگوزارییەکان بگونجیت.

گوتیشی: لەبواری کارکردن و ڕاپەراندنی ئەرکەکانی پۆلیس و بەڕێوەبەرایەتیەکانی هاتوچۆ و بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان، بەرەنگاربوونەوەی قەیران و ڕووداوەکان، کۆچ و کۆچبەران و بەڕێوەبردنی کەمپ و ئاوارەکان و هەموو هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ بەرەو پێشچوونی باشی بەخۆیەوە بینیوە.

ئاماژەی بەوەشکرد، هەوڵی جددیمان داوە کارەکانی دامەزراوەکانی بەرگریی شارستانی هاوشانی بنەماکانی کارکردنی جیهانی بەرزبکرێتەوە و بەلێهاتوویی و کەرەستەی سەردەم توانادار بکرێن. بۆ ئەوەی بتوانن هاووڵاتیان و دامەزراوەکانی کوردستان لە کارەساتە سروشتییەکان و لێکەوتەکانیان بپارێزان.

ڕێبەر ئەحمەد باسی لەوەشکرد، بنەما سەرەکییەکانی ئەرکی بەرگریی شارستانیی بریتییە لە ڕێگریی لە کارەسات، ئامادەکاری بۆ ڕووبەڕوونەوە، وەڵامدانەوەی کارەسات و قەیران و هەماهەنگی و هاوکاریی خەڵک بۆ ژیانەوە و هەڵسانەوە.

وەزیری ناوخۆ ڕاشیگەیاند، بۆ ئامادەکاریی بۆ ئەم ئەرکانە و لەژێر ڕێنمایی و فەرمانی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، ئاستی ئیداریی بەرگریی شارستانیی بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتیی بەرزکرایەوە و لە دامەزراوەی پۆلیس جیاکرایەوە.

ڕێبەر ئەحمەد گوتیشی: لە 5-1-2021، فەرمانی وەزاریمان بۆ پێکهێنانی لیژنەیەکی باڵا دەرکرد بۆ ئامادەکردن و نووسینی ڕێبەر و کۆدەکانی سەلامەتی تاوەکوو ژێرخانی کوردستان بە پتەوی بونیاد بنرێت. بۆیە ئەمڕۆ دوای چوار ساڵ بۆ یەکەم جار هەرێمی کوردستان دەبێتە خاوەنی کۆد و ستانداردی تایبەت بەخۆی لە بواری سەلامەتی.

دەشڵێت: جێبەجێکردنی ڕێبەری سەلامەتی بواری کارەساتی گەورە کەم دەکاتەوە، بە پاڵپشتیی سەرۆک وەزیران باشترین جۆرەکانی ئۆتۆمبێل و ئامیرەکانی ئاگرکوژێنەوە بە قەبارەی گەورە و بچووک لەبەردەستی تیمەکانی بەرگریی شارستانین.

ڕێبەر ئەحمەد جەختیشی کردەوە، کۆنترۆڵکردن و ڕزگارکردنی گیانی خەڵک بووەتە جێگەی سەرنجی هاوڵاتییانی خۆمان و شارەکانی دیکەی عێراق. گرنگییەکی زۆرمان بە بابەتی پەروەردەکردن و ڕاهێنانی کارمەندانی بەرگریی شارستانی داوە، لە چوارچێوەی پەیمانگەی بەرگریی شارستانی و ئەکادیمیای سەرکردایەتی و بەڕێوەبردنی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ.

گوتیشی: توانای تیمەکانی بەرگریی شارستانی کوردستان لە ڕووداوە جۆراوجۆرەکانی ئاگر و لافاو لە کوردستان ساڵ دوای ساڵ بەهێزتر دەبێت و لە ئایندەیەکی نزیکدا دەبینین کە تەکنەلۆژیا و درۆنی پێشکەوتوو لە کوژاندنەوەی ئاگر لە کوردستان دەکەوێتە بواری کارکردن.