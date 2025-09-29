وەرزی داتەکاندنی گوێزی هەورامانە

پێش 3 کاتژمێر

وەرز وەرزی گوێز داتەكاندنە لە هەورامان، دەچیتە هەرباخێك دەبینیت خێزانەكان بە هەرەوەزی پێكەوە خەریکی گوێز داتەکاندنن.

لە نێوان شاخە بەرز و باخە جوانەکانی هەورامان، بەرھەمێك پێگەیشتووە كە بایەخێكی گرنگی ئابووری ھەیە و بەناوبانگە، گوێزی هەورامان. بەتەنیا بە تامە تایبەتەكەی ناناسرێت بەڵكو بەجوانی سروشت و کولتورێکی دەوڵەمەندیش ناوی دەركردووە.

شەنیارەکان بۆ تەكاندنی گوێزەكان داری درێژ بەكاردەهێنن و دارەكان دەبێت لەنێوان 4 مەتر بۆ 6 مەتربێت تاكو بتوانرێت بگاتە پەلە بەرزەکانی گوێزەكان.

ئازاد تۆفیق، دانیشتووی تەوێڵە، بەکوردستان24ـی گوت: ئەودارانەی گوێزەکانی پێ دەتەکێنین، دار قامیشە، پێشتر دارچنارمان بەکار دەهێنا، گوتیشی: کاتێکیش دەچینە سەردارەکان دەبێت زۆر ئاگادار بین چونکە هیچ پارێزبەندییەکمان لەبەردا نییە، هەروەها هەندێک لە چڵە دارەکان وشکن دەبێت زۆر وریایبین، بۆیە دەبێت شوێنی زۆت قایم بکەی ئینجا گوێزەکە دابتەکێنی.

هاتنی وەرزەی پایز و پێگەیشتنی بەرهەمە كشتوكاڵیەكان خێزانەكان زیاتر لەیەكتر كۆدەكاتەوە، ئافرەتانی هەورامان كارەكانیان لە ڕستن و چنین دەبێتە چنینەوەی بەرهەمە پایزییەكان، بەڕێکردنی كارەكان بەشێوەی هەرەوەزی كاری باخداری ئاسانتر كردووە.

ئەهوان عەبدوڵڵا، دانیشتووی تەوێڵە ڕایگەیاند، لە وەرزی گوێز داتەکاندن خەڵک دێن بۆ گویز لێکردنەوە، لەوەرزی کۆکردنەوەی تووش بەژەمان شێوە، دەشڵێت: ئێمەی ئافرەتانی هەورامان دەبێت لەگەڵ پیاوەکان کار بکەین، ئینجا باخ پاککردنەوە بێت، یان گوێز داتەکاندن یان توو کۆکردنەوە یان کۆکردنەوەی دار بێت. ئەبێت پێکەوە کاربکەین.

هەورامان یەكێكە لە ناوچە دەوڵەمەندەكانی كوردستان, جگە لەوەی ناوچەیەكی گەشتیاریە، زۆرێك لەبەرهەمە كشتوكاڵیەكانی وەكو گوێز، ترێ، توو و هەنجیر بەرهەم دەهێنرێت.