سەرۆک بارزانی سەرەخۆشی لە عەلی سیستانی مەرجەعی باڵای شیعەکان دەکات

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆک بارزانی پرسە و سەرەخۆشی خۆی ئاراستەی عەلی سیستانی مەرجەعی باڵای شیعەکان کرد.

دووشەممە، 29ـی ئەیلوولی 2025، سەرۆک بارزانی لە پەیامێکدا ڕایگەیاند، بە خەم و پەژارەیەکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی هاوسەری سەید عەلی سیستانی مەرجەعی باڵای شیعەکانمان پێگەیشت، بەو هۆیەوە سەرەخۆشی خۆمان ئاراستەی بنەماڵەی بەڕێزیان دەکەین و داوا دەکەین خوای گەورە کۆچکردوو بە بەهەشت شاد بکات و ئارامیش بە بنەماڵەکەیان ببەخشێت.

یەکشەممە 28ـی ئەیلوولی 2025، نووسینگەی نەجەف هەواڵی کۆچی دوایی هاوژینی عەلی سیستانی، مەرجەعی باڵای شیعە لە عێراق بڵاو کردەوە.

بەگوێرەی ئەو ڕاگەیەندراوەی بڵاوکراوەتەوە، کاتژمێر هەشتی ئەمڕۆ دووشەممە 29ی ئەیلوولی 2025، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی هاوژینی سیستانی لە مزگەوتی تووسی و پرسەکەشی لە مزگەوتی خەزرا بەڕێوە دەچێت.