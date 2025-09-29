پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و پێشبینی دەکات کەمێک پلەکانی گەرما نزم ببنەوە.

کەشناسیی هەرێم ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ دووشەممە، 29- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت، هەروەها پلەکانی گەرما نزیک دەبنەوە لە تۆمارکراوەکانی دوێنێ.

کەشناسیی هەرێم پێشبینی کردووە کەشی سبەی سێشەممە، 30- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت، ئەگەری چالاک بوونی خێرایی با هەیە لەگەڵ کەمێک بەرزبوونەوەی تۆز وخۆل، هەروەها پلەکانی گەرما 1 تا 2 پلە نزم دەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 33 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 31 پلەی سیلیزی

دهۆک : 30 پلەی سیلیزی

زاخۆ :32 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 29 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 33 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 35 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 32 پلەی سیلیزی

سۆران : 29 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 22 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 36 پلەی سیلیزی