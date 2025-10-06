ئەنجوومەنی باڵای دادوەری: زیاتر لە 35 هەزار کەس بە لێبوردنی گشتیی ئازاد کراون

پێش 32 خولەک

ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق ڕایگەیاند، بەگوێرەی یاسای لێبووردنی گشتی زیاتر لە 35 هەزار کەس لە زیندانەکان ئازادکراون.

دووشەممە، 6ـی ئۆکتۆبەری 2025، ڕاگەیاندنی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق ئاماری بوێی جێبەجێکردنی یاسای هەموارکردنی یاسای لێبوردنی ژمارە 27ی ساڵی 2016ـی هەموارکراو بۆ مانگی ئەیلوولی ڕابردوو ئاشکرا کرد.

ئاماژەی بەوەشکرد، کۆی گشتی ئەو کەسانەی کە بەپێی ئەم یاسایە لە زیندان و گرتووخانەکان ئازادکراون گەیشتووەتە 35 هەزار و 203 کەس.

ڕوونیشی کردەوە، ژمارەی ئەو کەسانەی تۆماتبارن و فەرمانی دەستگیرکردنیان بە غیابی بۆ دەرچووە، گەیشتووەتە 143 هەزار و 924 کەس.

ڕاگەیاندنی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری ڕاشیگەیاند، کۆی گشتی پارەی وەرگیراوە 38 ملیۆن و 505 هەزار و 390 هەزار و 196 دیناری عێراقی بووە، هەروەها کۆی گشتی ئەو بڕە پارەیەی بە دۆلاری ئەمەریکی وەرگیراوە گەیشتووەتە 34 ملیۆن و 347 هەزار و 414 ملیۆن و 44 هەزار و 44 دۆلار.