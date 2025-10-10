ئۆنسەیەک زێڕ لە چوار هەزار دۆلار نزیکبووەتەوە و بەردەوامیشە لە بەرزبوونەوە

پێش دوو کاتژمێر

هاوکات لەگەڵ چاوەڕوانییەکانی بانکی ناوەندیی ئەمەریکی بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی سوود، نرخی زێڕ هەشتەمین بەرزبوونەوەی هەفتانەی تۆمارکرد.

ئەمڕۆ 10ی ئۆکتۆبەری 2025، نرخی زێڕ بەرزبوونەوەیەکی دیکەی بەخۆیەوە بینی و نرخی هەر ئۆنسەیەک بە ڕێژەی 0.1% بەرزبوویەوە و گەیشت بە 3977.87 دۆلار، سەرەڕای بەرزبوونەوەی نرخەکەی لە سەرەتای هەفتەوە تا ئێستا بە ڕێژەی 2.3% نرخی هەر ئۆنسەیەک هەڵکشاوە، ئەمە دوای ئەوەی چوارشەممەی ڕابردوو، یەک ئۆنسەی زێڕ بۆ یەکەم جار چوار هەزار دۆلاری ڕەتدا و گەیشتە 4059.05 دۆلار.

بەپێی ئامێری"CME FedWatch" بازڕگانەکان، پێشبینی نزمبوونەوەی نرخی سوود دەکەن بە ڕێژەی 25 خاڵ و لە مانگی کانوونی دووەم، واتە سەرەتای ساڵی 2026دا بە ڕێژەی 95% و 82% کەم بکرێتەوە.

هەروەها ناجێگیرییە سیاسییەکان لە ژاپۆن و فەرەنسا و داخستنی حکوومەتی ئەمەریکا، هەموو ئەمانە کاریگەرییان هەبووە بەسەر متمانەی ئەو وەبەرهێنەرانەی وەک پەناگەیەکی سەلامەت ڕوویان لە زێڕ کردووە.

جگە لە زێڕ، زیویش بەرزبوونەوەی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە و هەر ئۆنسەیەک 1.2% بەرزبووەتەوە و نرخەکەی گەیشتووەتە 49.70 دۆلار و بە ڕێژەی 52% بەرزبووەتەوە، هەروەها نرخی ئۆنسەی پلاتینیش بە ڕێژەی 0.4% بەرزبووەتەوە و گەیشت بە 1625.30 دۆلار.

لە کاتی گۆڕانکارییە جیۆسیاسییەکاندا، زێڕ هەمیشە بە پەناگەیەکی سەلامەت دادەندرێت، و لە چەند ساڵی ڕابردوودا هەمیشە نرخەکەی لە بەرزبوونەوە دابووە و تەنیا ئەمساڵ بە ڕێژەی 52% نرخەکەی بەرزبووەتەوە.