ماریا کۆرینا ماچادۆ: خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی پێشکەشی ترەمپ دەکەم

پێش 47 خولەک

گوتەبێژی کۆشکی سپی بەهۆی نەبەخشینی خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی بە سەرۆکی ئەمەریکا ڕەخنە لە لیژنەی ئەو خەڵاتە نێودەوڵەتییە دەگرێت، هاوکات براوەی خەڵاتەکەش دەڵێت: بەهۆی پشتیوانییە بەردەوامەکەی، نۆبڵی ئاشتی پێشکەشی سەرۆکی ئەمەریکا دەکەم.

هەینی 10ـی تشرینی یەکەمی 2025،ستیڤن چیونگ، گوتەبێژی کۆشکی سپی، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا، لە ئەنجامدانی ڕێککەوتنی ئاشتی، کۆتاییهێنان بە جەنگەکان، و ڕزگارکردنی ژیانی خەڵک بەردەوام دەبێت.

دەشڵێت: ئەو دڵێکی باشی هەیە و کەسێکی مرۆڤدۆستە و هەرگیز کەسێکی وەک ئەو نابێت کە بتوانێت بە هێزی ئیرادەی خۆی هەموو ئاستەنگەکان تێبپەڕێنێت و کاری ئەستەم بکات؛ "لیژنەی نۆبڵ سەلماندیان کە سیاسەت لە سەرووی ئاشتی دادەنێن."

لایخۆیەوە، ماریا کۆرینا ماچادۆ براوەی خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (ئێکس) نووسیویەتی: ئەم ڕێزلێنانە لە ئەنجامی خەباتی هەموو ڤەنزوێلییەکان و پاڵنەرێکە بۆ تەواوکردنی ئەرکەکەمان و بەدەستهێنانی ئازادی.

دەشڵێت: "ئێمە لە سەرکەوتن نزیکین و ئەمڕۆ زیاتر لە هەموو کاتێک، پشت بە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا، گەلی ئەمەریکا، گەلانی ئەمەریکای لاتین و وڵاتە دیموکراتییەکانی جیهان وەک هاوپەیمانی سەرەکیمان بۆ بەدەستهێنانی ئازادی و دیموکراسی دەبەستین.

هەروەها نووسیویەتی: من ئەم خەڵاتە پێشکەش بە گەلی ستەملێکراوی ڤەنزوێلا و ترەمپ دەکەم بۆ پشتیوانییە یەکلاکەرەوەکەی لە دۆزەکەمان.

هەر ئەمڕۆ هەینی، ماریا کۆرینا ماچادۆ، سەرۆکی پارتی بەرهەڵستکاری ڤەنزوێلا، خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی ساڵی2025ی پێبەخشرا، وەک ڕێزلێنانێک بۆ پابەندبوونی بێوچانی بە دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ لە ڤەنزوێلا، بەهۆی خۆڕاگری لە بەرانبەر سەرکوتی سیاسیدا ناوی "خاتوونی پۆڵاینی" ی لێنراوە، دوای هەڕەشەکانی دەستگیرکردن زیاتر لە ساڵێک لە دەربەدەریدا بووە.