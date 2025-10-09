دەستەی گەشتوگوزار: ئامادەکاری بۆ هاتنی گەشتیاران دەکەین لە وەرزی سەرما دا

پێش 11 خولەک

دەستەی گەشتوگوزاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئاشکرای دەکات کار بۆ هاتنی ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران دەکەن لە وەرزی پایز و زستان.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 9ـی تشرینی یەکەمی 2025، ئیبراهیم عەبدولمەجید، گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: چەند ساڵێکە دەستەی گەشتوگوزار کار لەسەر ئەوە دەکات، لە هەر چوار وەرزەکان گەشتیار ڕوو لە ناوچە گەشتیارییەکانی هەرێمی کوردستان بکەن.

گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزار، گوتیشی: داوامان لە تەواوی بەڕێوەبەراتییەکانی گەشتوگوزار کردووە پلانی خۆیان بنێرن بۆ بەڕێوەچوونی ژمارەیەک چالاکی گەشتیاری لە وەرزی زستان و سەرما دا، بەتایبەتی لە ناوچە شاخاوییەکاندا، هەروەها لە وەرزی پایزیش ژمارەیەک چەند فێستیڤاڵێک بەڕێوەدەچن بۆ زیاتر ڕاکێشانی گەشتیاران.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، لەگەڵ کۆمپانیا گەشتیارییەکان لە پەیوەندیدان بۆ زیاتر هاندانی گەشتیاران بۆ ئەوەی لە وەرزی پایز و زستان ڕوو لە ناوچە گەشتیارییەکان هەرێم بکەن، بەتایبەتی لەگەڵ بارینی بەفر ژمارەیەک چالاکی و فێستیڤاڵی خلیسکانەی سەر بەفر بەڕێوەدەچن.

هەرێمی کوردستان خاوەنی ژمارەیەک ناوچەی گەشتیارییە و لە هەموو وەرزەکان گەشتیاران ڕووی لێ دەکەن.

کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی، گرنگییەکی تایبەتی بە کەرتی گەشتوگوزار داوە. لەم چوارچێوەیەدا، دەستەی گەشتوگوزار پلانێکی ستراتیژیی هەشت ساڵەی داڕشتووە کە ئامانجی گەیاندنی ژمارەی گەشتیارانە بۆ 20 ملیۆن گەشتیار لە ساڵی 2030دا.