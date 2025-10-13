ڕوانگەی عێراقی سەوز: بەغدا لە پرسی ئاو لەگەڵ ئەنقەرە شکستی هێناوە

پێش 3 کاتژمێر

ڕوانگەی عێراقی سەوز ڕایگەیاند، عێراق لە دانوستانەکانی ئەم دواییەی لەگەڵ تورکیا بۆ چارەسەرکردنی پرسی ئاو شکستی هێناوە.

ڕوانگەی عێراقی سەوز لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، لە دوا کۆبوونەوەی نێوان عێراق و تورکیا لەسەر کاراکردنەوەی ڕێککەوتنی پرسی ئاو کە هەینی ڕابردووی بەڕێوەچوو، هەوڵەکانی عێراق بۆ بەدەستهێنانی پشکی ئاوی دیاریکراو لە تورکیا شکستی هێناوە، چونکە تورکیا بە بەردەوامی بەڵێن بەعێراق دەدات و جێبەجێی ناکات.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، تورکیا هەوڵ دەدات عێراق تووشی سواڵی ئاو بکات، چونکە بەهۆی کەمئاوی عێراق تووشی قەیرانێکی قوڵ بووەتەوە، هەروەها ئەو ئاوەی کە لە ساڵانی ڕابردوودا بۆ عێراق بەردەدرایەوە، لە بەرهەمهێنانی بەروبووم و ئاژەڵ بەکاری دەهێنا، هەر بۆیە ئێستا بەردانەوەی ئەو ئاوە ڕاگیراوە یان کەمبووەتەوە، چونکە تورکیا بەرهەمەکانیی هەناردەی عێراق دەکات، بۆیە ترسی ئەوەی هەیە ئەگەر عێراق ئاوی پێویستی هەبێت، ئەوە لە بەرهەمهێنانی بەروبوومی کشتوکاڵی بەکاری دێنێت و ئەوکات هاوردەکردن لە تورکیا کەمدەکاتەوە.

لەلایەکی دیکەوە ئەمڕۆ دووشەممە 13ـی تشرینی یەکەمی 2025، عەون زیاب، وەزیری سەرچاوە ئاوییەکانی عێراق ڕایگەیاند، وڵەتەکە ڕووبەڕووی ئالنگارییەکی ڕاستەقینەی گلدانەوەی ئاو بووەتەوە، ئاماژەی بە پێشبینییە ئەرێنیەکانی باران کرد کە دەبێتە زیادبوونی یەدەگی ئاو.

عەون زیاب گوتیشی، پێشبینییەکانی باران بۆ هەفتەکانی داهاتوو جێگای دڵخۆشین بۆ کۆتایی هاتنی ووشکە ساڵی، ئەمەش ئاماژەیە بۆ باشتربوونی دۆخەکە، کە بە گوێرەی پێشبینییەکان تا کۆتایی ئەمساڵ و سەرەتای ساڵی داهاتوو ووردە ووردە کێشەی کەمئاوی چارەسەرببێت.

وەزیری سەرچاوە ئاوییەکان ڕوونیشی کردەوە، وەزارەتەکەیان پلانی وردی داڕشتووە بۆ گلدانەوەی ئاوی باران کە دەتوانرێت کێشەی کەمئاوی چارەسەر بکات.