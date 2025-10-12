نەوزاد شێخ کامیل: دابەشکردنی قۆناغی دووەمی چەکی پارەی گەنمی جووتیاران دەست پێدەکات

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان ئاشکرای کرد، دابەشکردنی چەکی پارەی گەنمی جووتیاران لە قۆناغی کۆتاییدایە و تەنیا چەند جووتیارێک ماون چەکەکانیان وەربگرن.

نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ یەکشەممە، 12ی تشرینی یەکەمی 2025، بە ڕێناس عەلی، پەیامنێری کوردستان24ی ڕاگەیاند: دابەشکردنی چەکی پارەی گەنمی جووتیارانی هەرێم لەڕێگەی سایلۆکانەوە بەردەوامە، لە قۆناغی کۆتاییدایە و تەنیا چەند جووتیارێک ماون، ئەوانیش بەهۆی کێشەی یاسای تاوەکوو ئێستا وەریان نەگرتووە، لە چەند ڕۆژی داهاتوو سەرجەمیان وەردەگرن و قۆناغی یەکەم کۆتایی دێت.

نەوزاد شێخ کامیل گوتی: قۆناغی یەکەم، 57 ملیار دینار بوو، 25 ملیار دینار بۆ پارێزگای سلێمانی بوو، 20 ملیار بۆ هەولێر و 15 ملیار دینار بۆ پارێزگای دهۆک.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، ئەمڕۆ ئاگاداریان کردینەوە بڕی 15 ملیار و 500 ملیۆن دیناری دیکە خراوەتە سەر هەژماری بانکی مان، شەش ملیار دینار بۆ سلێمانی و پێنجی بۆ هەولێر و چوار ملیار و 500 ملیۆن دیناری بۆ دهۆکە، هەموو هەوڵێک دەدەین لەم هەفتەیە دابەشی بکەین.

باسی لەوەش کرد، هەموو ئەو جووتیارانەی لە تۆنێک تاوەکوو 50 تۆن گەنمیان بە سایلۆکان دابێت سوودمەند بوونە، تاوەکوو ئێستا نزیکەی 260 ملیار دینار پارەی گەنمی جووتیاران لای وەزارەتی بازرگانی عێراق ماوە، بەڵێنیان داوە، لە داهاتوویەکی نزیکدا ئەو بڕە پارەی ماوە بۆ جووتیارانی هەرێم خەرج بکرێت.

10ی حوزەیرانی 2025، دەرگای سایلۆکان بەڕووی جووتیارانی هەرێم بۆ وەرگرتنی گەنمی جووتیاران کرایەوە.

ئەمساڵ سایلۆ نوێیەکان هاوشان لەگەڵ سایلۆکانی دیکەی هەرێمی کوردستان، گەنمیان، وەک قوشتەپە، گەرمیان و ڕوڤیا، وەرگرت.

بۆ ئەمساڵ، بڕی 400 هەزار تۆن گەنمی جووتیارانی کوردستان وەرگیرا، بەپێی ئەو پلانەی حکوومەتی عێراق دیاری کردبوو بۆ جووتیارانی هەرێمی کوردستان.

ساڵی ڕابردوو وەزارەتی بازرگانیی عێراق 700 هەزار تۆن گەنمی لە جووتیارانی هەرێمی کوردستان وەرگرت، بڕیارە حکوومەتی عێراق ئەمساڵ تەنیا 400 هەزار دۆنم گەنم وەربگرێت، لە کاتێکدا گەنمی کوردستان زۆر لەو بڕە زیاترە و کاریگەریی نەرێنیی لەسەر بە بازاڕکردنی گەنمی جووتیاران دروست کردووە.