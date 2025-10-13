هێرڤی رینارد: یارییەكەمان بەرامبەر عێراق یاریی مان و نەمانە

رینارد: ئەم یارییە گرینگترین یاریی ژیانمە

هێرڤی رینارد، راهێنەری هەڵبژاردەی سعوودیە لەبارەی یارییەكەی سبەی بەرامبەر عێراق لە پاڵاوتنەكانی مۆندیال رایگەیاند ئەو یارییە دەبێتە گرینگترین یاریی لە ژیانی راهێنەرایەتی دا، دەشڵێت: جگە لە بردنەوە بە هیچ ئەنجامێكی دیكە رازی نابین.

لە دوایین یاریی پلەی ئۆفی پاڵاوتنەكانی مۆندیالی 2026، سبەی سێشەممە لە كاتژمێر 10:30ـی شەو لە یاریگەی (ئەلئینما) لە شاری جەددەی سعوودیە، هەڵبژاردەی عێراق دەبێتە میوانی سعوودیە، لەو یارییە سعوودیە بە یەكسانبوونیش دەگاتە مۆندیال، بەڵام مەرجی سەركەوتنی عێراق بۆ مۆندیال تەنیا بردنەوەیە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 13 ئۆكتۆبەری 2025، لە پرێس كۆنفرانسێكدا، راهێنەری هەڵبژاردەی سعوودیە هێرڤی رینارد رایگەیاند یارییەكەی سبەی بۆ ئەوان وەكو یاریی مان و نەمانە، دەشڵێت: زۆر بە بەختم كە راهێنەری هەڵبژاردەی سعوودیەم، دڵخۆشم لە تیپەكەم خاوەنی چەندان یاریزانی بە ئەزموونم دیارترینیان (ساڵح ئەلشەهیر، سالم دۆسەری و حەسەن تەمبەكتی)، ئێمە بە هێمنی هاوشانی ئەو یاریزانانە كار دەكەین بۆ سەركەوتن لە دژی عێراق.

رینارد گوتیشی: بەهۆی ئەوەی متمانەیەكی زۆرم بە یاریزانەكان هەیە و لەبەرخاتری سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی سعوودیەش گەڕامەوە راهێنەرایەتی هەڵبژاردەكە، جگە لەوەش من زۆر حەزم لە تەحەدا و ئاستەنگی هەیە، ئەمەیان دەبێتە پاڵنەرێكی باش بۆ بڕینی بلیتی مۆندیالی 2026.

رینارد جەختی لەوەش كردەوە ئەوان بە باشی لە ئاست و كوالیتی یاریزانانی هەڵبژاردەی عێراق تێدەگەن، دەشڵێت: ئەم یارییە گرینگترین یاریی ژیانمە، لە دوای یارییەكەش پێتان دەڵێم بۆچی ئەم قسەیە دەكەم، دەمانەوێت هەمان سیناریۆ دووبارە بكەینەوە كاتێك لە پاڵاوتنەكان بۆ گەیشتن بە مۆندیالی 2018 لەم یاریگەیە لە ژاپۆنمان بردەوە، دیسان لە یارییەكانی پاڵاوتن لە ئوسترالیامان بردەوە و بۆ مۆندیالی 2022 سەركەوتین.

هێرڤی رینارد، راهێنەری فەرەنسی لە دوای گەڕانەوەی بۆ راهێنەرایەتی سعوودیە سەرپەرشتی 17 یاری كردووە، 7 بردنەوە، 6 دۆڕان و 4 یەكسانبوونی تۆمار كردووە.