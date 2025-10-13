ئارنۆڵد ترسی لە بەكارهێنانی كارتی سووری ناویژیوانان هەیە

ئارنۆڵد: ئەم پێكهاتەیەی ئەمجارەی عێراق جیاواز دەبێت لە پێكهاتەكەی پێشوو

پێش 3 کاتژمێر

گراهام ئارنۆڵد، راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق لەبارەی یارییەكەی سبەی بەرامبەر سعوودیە لە پاڵاوتنەكانی مۆندیال رایگەیاند ئەوان هەست بە هیچ فشارێك ناكەن، دەشڵێت: ئەو تیپەی فشاری لەسەرە سعوودیە نەك ئێمە.

لە دوایین یاریی پلەی ئۆفی پاڵاوتنەكانی مۆندیالی 2026، سبەی سێشەممە لە كاتژمێر 10:30ـی شەو لە یاریگەی (ئەلئینما) لە شاری جەددەی سعوودیە، هەڵبژاردەی عێراق لە یارییەكی یەكلاكەرەوەدا رووبەڕووی سعوودیە دەبێتەوە، عێراق تەنیا بە بردنەوە دەتوانێت راستەوخۆ بگاتە مۆندیالی 2026، لەو یارییە سعوودیە بە یەكسانبوونیش دەگاتە مۆندیال.

ئەمڕۆ دووشەممە، 13 ئۆكتۆبەری 2025، لە پرێس كۆنفرانسێكدا، راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق، گراهام ئارنۆڵد رایگەیاند بۆ ئەم یارییە ئەیمەن حوسێن پێكانەكەی تێپەڕاندووە و بۆ رووبەڕووبوونەوەی سعوودیە ئامادە دەبێت، دەشڵێت: دڵخۆشم بە گەڕانەوەی ئەیمەن، تەنانەت ئەو یاریزانە لە داهاتوو راهێنەرێكی باشی لێ دەردەچێت.

گراهام ئارنۆڵد جەختی لەوەش كردەوە ئەوان هەست بە هیچ فشارێك ناكەن، زیاتر پێدەكەنن، لەمبارەیەوە گوتی: فشار لەسەر سعوودیەیە نەوەك ئێمە، چونكە ئەوان دوو رێگەیان بۆ گەیشتن بە مۆندیال هەیە بە بردنەوە یان بە یەكسانبوون سەردەكەون، بەڵام فشاری هاندەران، میدیایەكان و تەنانەت فشاری فیفاش لەسەر ئەوانە.

راهێنەرە ئوسترالییەكەی عێراق گوتیشی: سەرسامم بە زیدان ئیقبال، یاریزانێكی سەرنجراكێشە، كاتی یاریكردنی رێكخراوە، بەڵام بە كەمترین كات باشترین ئاست پێشكەش دەكات، كوالیتییەكی باشی هەیە، سەرجەم یاریزانەكانیش بۆ ئەم یارییە ئامادە دەبن، زۆر رێز لە سعوودیە دەگرم، ئەوان خاوەنی راهێنەرێكی باشن، بەڵام هیوادارم ناوبژیوانی یارییەكە كارتی سوورەكەی لە دژی ئێمە لە گیرفانی نەیەنێتە دەرەوە.

ئارنۆڵد گوتیشی: نازانم میدیایەكان چییان لەبارەی من نووسیوە، بەڵام ئەم پێكهاتەیەی ئەمجارەیەم لە پێكهاتەكەی ئیندۆنیسیا جیاواز دەبێت.

گراهام ئارنۆڵدی ئوسترالی لەگەڵ هەڵبژاردەی عێراق سەرپەرشتی 5 یاری كردووە، 4 بردنەوە و شكستێكی هەیە، تاكە دۆڕانی ئەو راهێنەرە لەگەڵ عێراق بەرامبەر كۆریای باشوور بوو، كاتێك بە دوو گۆڵی بێوەڵام یارییەكەیان دۆڕاند، بردنەوەكانیشی بەرامبەر، تایلەند، هۆنگ كۆنگ، ئوردن و ئیندۆنیسیا بووە.