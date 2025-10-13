بارسێلۆنا پێکانی ئەستێرەیەکی دیکەی راگەیاند

فێران تۆرێس بە پێکانەوە گەڕایەوە

پێش دوو کاتژمێر

بارسێلۆنا پێکانی فێران تۆرێس یاریزانی یانەکەی راگەیاند و لەوانەیە بۆ یاریی داهاتووی یانەکەی بێبەش بێت.

یانەی بارسێلۆنای ئیسپانی لە بەیاننامەیەکیدا پێکانی فێران تۆرێس یاریزانی یانەکەی راگەیاندووە، کە ئەو هێرشبەرە ئیسپانییە بەهۆی پێکانەوە کەمپی هەڵبژاردەی ئیسپانیای بەجێهێشت و گەڕایەوە یانەکەی، بلاوگرانا رایگەیاندووە فێران تۆرێس لە ماسوڵکەکانی قاچی چەپی تووشی کرژبوون بووە، بەڵام هیچ پێکانێکی نییە و یاریزانەکە پێویستی بە چارەسەرێکی کەمە لە چەند رۆژی داهاتوودا'.

❗𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗡𝗘𝗪𝗦



Medical tests have confirmed that Ferran Torres has an overload in the hamstring muscles of his left leg, with no associated injury.



The player is not sidelined and will follow a specific treatment plan. pic.twitter.com/5pFIDiJf9d — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 13, 2025

خاڤی میگێل رۆژنامەنووسی ئیسپانی ئاشکرایکردووە، فێران تۆرێس پێکانەکەی شتێکی وانییە و ئەگەر داببڕێت لەوانەیە تەنیا لە یاریی جیرۆنا بێبەش بێت.