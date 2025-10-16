بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 6.5 ڕێختەر ئیندۆنیزیای هەژاند
بوومەلەرزەیەکی بەهێز پارێزگای بابوای ئیندۆنیزیای هەژاند و بەپێی ناوەندی ئاگادارکردنەوەی سونامی لە زەریای هێمن، هیچ مەترسییەکی ڕوودانی سونامی لە ئارادا نییە.
پێنجشەممە 16ی ئۆکتۆبەری 2025، پەیمانگەی ڕووپێوی جیۆلۆجی ئەمەریکا ڕایگەیاند، کاتژمێر 5:48 بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 6.5 ڕێختەر و لە دووری 200 کیلۆمەتر لە جایابۆرا و بە قووڵایی 35 کیلۆمەتر پارێزگای بابوای ئیندۆنیزیای هەژاند.
لە لایەکی دیکەوە ئاژانسی BMKG ڕایگەیاندووە، گوڕی بوومەلەرزەکە 6.4 ڕێختەر و بە قووڵایی 16 کیلۆمەتر بووە و هیچ پاش لەرزەیەکیش تۆمار نەکراوە.
لە ئیندۆنیزیا چەندین بوومەلەرزە و گڕکان و دیاردەی سروشتی ڕوودەدەن، ئەمەش بۆ هەڵکەوتەی جوگرافیاکەی دەگەڕێتەوە کە دەکەوێتە سەر بازنەی ئاگری زەریای هێمن.
بازنەی ئاگری(Ring of Fire) کەوانەیەکە دەوری زەریای هێمنی داوە و ڕووبەرەکەی نزیکەی 40 هەزار کیلۆمەتر دەبێت و بەهۆی ئەوەی ناوچەیەکی تیکتۆنییە 90%ی بوومەلەرزە و گڕکانەکانی جیهان لەم ڕووبەرەدا ڕوودەدەن و هەر یەک لە باکووری ئەمەریکا، ژاپۆن، تایوان و ئیندۆنیزیا و چیلی دەکەونە سەر ئەم بازنەیە.