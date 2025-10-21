مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە عیسمەت ڕەجەب دەکات

پێش 4 کاتژمێر

جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، سەرەخۆشی لە عیسمەت ڕەجەب، کادیری پێشکەتووی پارتی کرد.

ئەمڕۆ سێشەممە21ـی ئۆکتۆبەری 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا، سەرەخۆشی لە عیسمەت ڕەجەب کادیری پێشکەوتووی پارتی دیموکراتی کوردستان کرد بۆ کۆچی دوایی دایکی.

جێگری سەرۆکی پارتی پرسە و سەرەخۆشی و هاوخەمی خۆی پێگەیاند و هیوای خواست، خوای مەزن گیانی خوالێخۆشبوو بە بەهەشت شاد بکات و سەبر و ئارامییش بە بنەماڵەکەیان ببەخشێت.