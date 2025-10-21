سوودانی وەزیری دارایی ڕاسپارد مووچەی مانگی ئاب خەرج بکات

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دارایی عێراق ڕاسپێردرا مووچەی مانگی ئابی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان خەرج بکات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 ڕایگەیاند، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، تەیف سامی، وەزیری دارایی فیدراڵی ڕاسپارد مووچەی مانگی ئاب (هەشت)ـی مووچەخۆر و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان خەرج بکات.

ئەمە لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ سێشەممە، 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، بەشی گەنجینەی فیدراڵی لە داهاتی نانەوتی هەرێم بۆ مانگی ئاب (8)ـی ساڵی (2025) کە بڕەکەی 120 ملیار دینارە، بە شێوەی کاش خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

لە کۆبوونەوەی ڕابردووی ئەنجوومەنی وەزیراندا کە ڕۆژی چوارشەممە، 15ـی تشرینی یەکەمی 2025، بەڕێوەچوو؛ بڕیار لەسەر ناردنی داهاتی نانەوتی هەرێم بۆ بەغدا درا. هاوکات ئەنجوومەنی وەزیران داوای لە حکوومەتی فیدراڵیش کرد مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم خەرج بکات.