مەسرور بارزانی: پێویستە کەسانێک بنێرینە بەغدا بتوانن بەرگریی لە مافەکانی خەڵكی کوردستان و عێراق بکەن

پێش 54 خولەک

مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275ی پارتی لە زاخۆ، ڕایگەیاند "هەڵبژاردنی ئەمجارەی پەرلەمانی عێراق بۆ ئێمە زۆر گرنگە، چونکە پێشتر خەڵکانێک کە نوێنەرایەتیی هەرێمی کوردستانیان لە پەرلەمانی عێراق دەکرد، وەکوو پێویست، بەرگرییان لە ماف و شایستە داراییەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان نەکرد. ئەمجارە پێویستە کەسانێک بنێرینە پەرلەمان، بتوانن بەرگریی لە مافی هەموو خەڵکی کوردستان و عێراق بکەن."