پەیامنێری کوردستان24: ڕێکارەکانی ناردنی مووچە لە وەزارەتی دارایی عێراق تەواو بوون

پێش دوو کاتژمێر

چاوەڕێ دەکرێت لە چەند کاتژمێری داهاتوودا مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بخرێتە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی و ئابووری.

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند، ڕێکارکانی ڕەوانەکردنی مووچەی مانگی ئاب (هەشت)ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە وەزارەتی دارایی عێراق تەواو بوون و چاوەڕێ دەکرێت، ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی تشرینی یەکەمی 2025، مووچەکە بخرێتە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

بە گوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24، مووچەی ئەم مانگەی فەرمانبەر و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە 950 ملیار دینار زیاترە و بڕیاری خەرجکردنەکەی، لە لایەن تەیف سامی، وەزیری دارایی عێراق و بەڕێوەبەری گشتیی ژمێرکاری لە هەمان وەزارەت؛ واژۆ کراوە و هەموو ڕێکارەکان تەواو بوون.

سەرچاوەیەک لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراقیش بە پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاندووە "پارەی پێویستمان لە بەردەستە و هیچ کێشەیەکی سیولەمان نییە. چاوەڕێین وەزارەتی دارایی فیدراڵ ئاگادارمان بکاتەوە، تا پارەکە بخەینە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان."

ئەمە لە کاتێکدایە، ڕۆژی سێشەممە، 21ـی تشرینی یەکەمی 2025، بەشی گەنجینەی فیدراڵی لە داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی ئاب (8)ـی ساڵی (2025) کە بڕەکەی 120 ملیار دینار بوو، بە شێوەی کاش خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.