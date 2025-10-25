پێش کاتژمێرێک

سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی عێراق ئاماژەی بەوە دا، بە ئەگەرێکی زۆرەوە سبەی یان دووسبەی بەغدا پارەی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕەوانە دەکات.

شەممە، 25ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی عێراق بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەمیندارییەتی ئەنجوومەنی وەزیران، نووسراوی خەرجکردنی مووچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانی ناردووە، هەندێک رێکاریش تەواو بوونە.

ئەو سەرچاوەیە باسی لەوە کرد، بە ئەگەرێکی زۆرەوە سبەی رێککارەکان تەواو دەبن و پارەی مووچەی مانگی هەشت دەنێرین.

هاوکات گوتیشی: ئەگەر سبەی ڕێکارەکان تەواو نەبوون، دووسبەی 100% پارەی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان خەرج دەکەین.

لە لایەکی دیکەوە سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئێمە چاوەڕێی خەرجکردنی پارەی مووچەین لە لایەن بەغداوە، هەر کاتێک بەغدا پارەکەی خەرج کرد، لیستی مووچە بڵاو دەکەینەوە و له‌ ماوه‌ی سێ ڕۆژدا مووچەی تەواوی وەزارەت و دەستە و فەرمانگەکان دابەش دەکەین.