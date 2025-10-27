مەسرور بارزانی و باڵیۆزی ڕووسیا هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقیان تاوتوێ کرد

پێش 47 خولەک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە باڵیۆزی ڕووسیا لە عێراق کرد و چەند پرسێکیان تاوتوێ کرد.

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە ئیلبروس کوتراشیڤ، باڵیۆزی ڕووسیا لە عێراق کرد.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە دیدارەکەدا کە ماکسیم ڕوبین، کونسوڵی گشتیی ڕووسیاش لە هەرێمی کوردستان ئامادەی بوو؛ پەرەپێدانی پەیوەندیی دوولایەنە و دوایین گۆڕانکارییەکانی دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە تاوتوێ کرا.



ئاماژە بەوەش کراوە، لە بەشێکی دیکەی گفتوگۆکاندا، بیروڕا لەبارەی پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئاڵوگۆڕ کرا.