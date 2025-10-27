سەرۆک وەزیران: بەرزەپردی سۆران بە ئاستێکی زۆر بەرز دروست کراوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەرزە پردی دەروازەی سۆرانی کردەوە و لە گوتارێکدا ڕایگەیاند "ئەمە بەشێکە لەو پرۆژانەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیەتی بۆ پەرەپێدانی رێگەوبان و باشترکردنی هاتوچۆ لە شارەکان و بۆ ئەوەی هەم گەشتیارەکان بتوانن زیاتر سەردانی ئەم دەڤەرە بکەن کە شوێنێکی زۆر زۆر سەرنجڕاکێشە، هەم خەڵکی ئێمەش بتوانێت باشتر سوود لەو رێگەوبانانە وەر بگرێت، هەم بۆ سەلامەتی خۆشیان بەم جۆرە بەم ئاستە بەرزە کە دروستکراوە. بەڕاستی جێی شانازییە، من دەستخۆشی لە کۆمپانیای جێبەجێکار دەکەم، هیوادارم هەمیشە سەرکەوتوو بن."