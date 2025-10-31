ئیدارەی ترەمپ پشتیوانی لە هەڵگرتنی سزای قەیسەری سەر سووریا دەکات
گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا ڕایگەیاند، ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ، پشتیوانی لە هەڵگرتنی سزاکانی یاسای قەیسەر لە سەر سووریا دەکات و پێشوازی لە وەبەرهێنانەکانی داهاتووی ئەو وڵاتە دەکات.
ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز بڵاوی کردووەتەوە، تامی بروس، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەەمەریکا ئاشکرای کردووە، "ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ، پشتیوانی لە هەڵگرتنی ئەو سزایانە دەکات کە بەپێی یاسای قەیسەر بەسەر سووریادا سەپێنراون، ئەویش لە ڕێگەی پرۆژە یاسای ڕێگەپێدانی بەرگری نیشتمانی کە ئێستا لەلایەن یاسادانەرانی ئەمەریکاوە گفتوگۆی لەسەر دەکرێت."
گوتەبێژەکە ئاماژەی بەوەشکرد، "ئەمەریکا لە پەیوەندی بەردەوامدایە لەگەڵ هاوبەشەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و پێشوازی لە هەر وەبەرهێنەرێک دەکات کە وەبەرهێنان لە سووریا بکات، بەو مەرجەی دەرفەت و هەلی کار بۆ هەموو سووریەک بڕەخسێنێت بۆ بونیاتنانی دەوڵەتێکی خۆشگوزەران."
'یاسای قەیسەر' یاسایەکی ئەمەریکایە کە سزای بەسەر حکوومەتی سووریا و بەشار ئەسەد سەرۆک کۆماری ڕژێمی پێشووی سووریادا سەپاندبوو، بەهۆی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ و تاوانەکانی جەنگ، هەروەها ئامانجی یاساکە سزادانی هەر کەسێک و لایەنێکە کە مامەڵە لەگەڵ حکوومەتی سووریا بکات، سزاکەش زیاتر کەرتەکانی وزە و بیناسازی دەگرێتەوە کە لە مانگی کانوونی یەکەمی 2019 واژۆ کراوە و لە مانگی حوزەیرانی 2020 چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە.