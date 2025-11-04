فێستیڤاڵی هەڵپەڕکێی بانە لە لیستی بۆنە گەشتیارییەکانی ئێراندا تۆمار کرا

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتیی میراتی کولتووری، گەشتیاری و پیشەدەستییەکانی بانە، ڕایگەیاند، فێستیڤاڵی کولتووری 'هەڵپەڕکێ'ی بانە لە لیستی بۆنە گەشتیارییەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێراندا تۆمار کرا.

سێشەممە، 4ـی تشرینی دووەم 2025، سەعدوڵڵا عەزیزی، بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتیی میراتی کولتووری و گەشتیاریی بانە، بە ئاژانسی هەواڵی 'ئیرنا'ـی گوت: فێستیڤاڵی ساڵانەی 'هەڵپەڕکێی بانە' لە لایەن وەزارەتی میراتی کولتووری و گەشتیاری و پیشەدەستییەکانەوە، خراوەتە سەر لیستی بۆنە گەشتیارییەکانی وڵات و بە فەرمیی تۆمار کرا.

عەزیزی، گوتی: هەڵپەڕکێ، بە یەکێک لەبەرچاوترین چالاکییە کولتووری و هونەرییەکانی بانە لە قەڵەم دەدرێت و ئەم فێستیڤاڵە وەک یەکێک لە ڕێوڕەسمە کولتوورییە ڕەسەنەکانی کورد، سەرنجی گەشتیارانی ناوخۆیی و دەرەکی ڕاکێشاوە.

بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتیی میراتی کولتووری بانە، گوتیشی: بە تۆمارکردنی ئەم فێستیڤاڵە، ژمارەی بۆنە گەشتیارییە تۆمارکراوەکانی پارێزگای سنە گەیشتوونەتە نۆ بۆنە.

عەزیزی، هەروا گوتی: ڕێوڕەسمی ' زەماوەندی پیرشاڵیار' و 'کۆمسای' لە ئاستی نێوەنەتەوەیدا تۆمار کراون و چوار بۆنەی دیکەش وەک 'جەژنی گەورەی نەورۆز لە سنە'، 'نەورۆزی تەنگیسەر'، 'نەورۆزی زستانە' و 'فێستیڤاڵی شلیکی شییان' لە ئاستی وڵات و دوو بۆنەی 'ڕێوڕەسمی هەزار دەفی پاڵینگان' و 'فێستیڤاڵی هەڵپەڕکێی بانە' لە ئاستی پارێزگاکان و 'فێستیڤاڵی ترێی حەسەن ئاوا و وسووکەندی بیجار' لە ئاستی ناوچەییدا، لە لیستی بۆنە گەشتیارییەکاندا تۆمار کراون.

بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی میراتی کولتووری بانە، لە کۆتایی قسەکانیدا گوتی: تۆمارکرانی فەرمیی فێستیڤاڵی هەڵپەڕکێی بانە، وەک بۆنەیەکی گەشتیاری، کاریگەریی لەسەر بەهێزکردنی پێگەی کولتووری بانە و گەشەپێدانی گەشتیاریی لە ناوچەکەدا دەبێت.