سلێمانی.. خواست لەسەر كارەبا بەڕێژەی 42% كەمیكردوە

ئەمڕۆ چوارشەممە، 24ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کارەبای سلێمانی ڕایگەیاند؛ بەگوێرەی داتاكانی بەڕێوەبەرایەتی كۆنترۆڵ و گەیاندنی كارەبای سلێمانی، لەماوەی ساڵێكدا لە دوای جێبەجێكردنی (پرۆژەی ڕووناكی) خواست لەسەر بەكارهێنانی كارەبا بە ڕێژەی (42%) كەمیكردوه‌.

لای خۆیەوە ئەندازیار غالب محمد بەڕێوەبەری كۆنترۆڵ و گەیاندنی كارەبای سلێمانی ڕایگەیاند" لە مانگی 12ی ساڵی 2024، خواست له‌سه‌ر بەكارهێنانی كارەبا بەتێكڕایی 1912 مێگاوات بووە و لە مانگەكەدا بەتێكڕایی 8:31 كاتژمێر كارەبا بە هاووڵاتیان دراوە.



ڕاشیگەیاند" ئەمساڵ دوای جێبەجێكردنی پرۆژەی ڕووناكی لە مانگی 12 خواست لەسەر بەكارهێنانی كاره‌با بەبەراورد بە ساڵی ڕابردوو دابەزیوە بۆ 1107 مێگاوات، بەوەش خواست لەسەر كارەبا بەرێژەی (42%) كەمیكردوە، جگە لەو شوێنانەی لەچوارچێوەی پرۆژەی ڕووناكی نەبوون بە بەرده‌وام لەم مانگەدا بەتێكڕایی 14 كاتژمێر كارەبایان هەبووە.

سەبارەت بە هۆكاری كەمبوونەوەی خواست ڕوونیكردەوە "ئێستا هاووڵاتیان زۆر هۆشیارانە و بەرپرسیارانەتر كارەبا بەكاردەهێنن بۆیە خواست كەمیكردوە، هەروەها كە كارەبا بەردەوام بێت، سیستم و تۆڕی كارەبا سەقامگیرتر دەبێت و خواست كەم دەبێتەوە.