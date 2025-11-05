ڕەوتی هەڵوێست دوو کاندیدی بە تۆمەتی پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی دوورخستەوە

پێش کاتژمێرێک

ڕەوتی هەڵوێست دوو کاندیدی خۆی بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بە تۆمەتی پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی دوورخستەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 05ـی تشرینی دووەمی 2025، عەلی حەمە ساڵح، سەرۆکی ڕەوتی هەڵوێست، لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی فێسبووک، ڕایگەیاند "بە تۆمەتی پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی و هەوڵدان بۆ خۆفرۆشی بە یەکێتی، ڕەوتی هەڵوێست دوو کاندیدی دورخستەوە."

عەلی حەمە ساڵح لە بەشێکی دیکەی پۆستەکەیدا ئاماژەی بەوەش کردووە "یەکێتی بەپارەی قاچاخی و دزی سەرقاڵی خەڵک کڕینە."

عەلی حەمەساڵح سەرۆکایەتیی ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانی دەکات، تەنیا لە سێ بازنەکەی هەرێمی کوردستان کاندیدی هەیە و بەشداریی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەکات.