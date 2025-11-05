سەرۆکی حکوومەت: هەولێر دەبێتە یەکێک لە شارە گەشتیارییە هەرە گرنگەکانی جیهان
سەرۆکی حکوومەت ڕایدەگەیەنێت، بە تەواوبوونی هەردوو پڕۆژەی "پشتێنەی سەوز" و "ڕێڕەوی ژیان"، شاری هەولێر دەبێتە یەکێک لە شارە گەشتیارییە هەرە گرنگەکانی جیهان.
ئەمڕۆ چوارشەممە، 5ی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ڕێوڕەسمێکدا، بەردی بناغەی پڕۆژەی "ڕێڕەوی ژیان"ـی لە شاری هەولێر دانا.
سەرۆکی حکوومەت لە گوتاری ڕێوڕەسمەکەدا ڕایگەیاند "هەولێر ئێستا یەکێکە لە شارە هەرە پێشکەوتووەکانی عێراق و ناوچەکە. بە تەواوبوونی هەردوو پڕۆژەی "پشتێنەی سەوز" و "ڕێڕەوی ژیان"، قۆناغێکی دیکەی گەشەسەندن و ئاوەدانی لە شاری هەولێر دەست پێدەکات و دەبێتە یەکێک لە شارە گەشتیارییە هەرە گرنگەکانی دونیا، کە خاوەنی مێژوویەکی دێرین و پێشکەوتن و ئاوەدانییەکی بەرچاویشە."
سەرۆکی حکوومەت گوتیشی "پڕۆژەکە گۆڕانکارییەکی بنەڕەتی لە هەموو بوارەکاندا لە ژیانی خەڵکی ئەم گەڕەکانە و شاری هەولێر بە گشتی دروست بکات و دەبێتە یەکێک لە شوێنە گەشتیارییە سەرنجڕاکێشەکانی هەولێر و کوردستان."
بە گوتەی مەسرور بارزانی "لە قۆناغی یەکەمدا، ئەم پڕۆژەیە پارک و سەوزایی و ئاوەڕۆی سندوقی و کەناڵێک بە ئاوی پاک و باران و لافاو لەخۆدەگرێت. هەروەها چەندین دووکان و کۆشک و شوێنی یاریی لێ دروست دەکرێت و دەبێتە ناوچەیەکی دڵڕفێنی گەشتیاری لە نێوجەرگەی شاری هەولێر، کە دەرفەتی زۆری کاریش بۆ گەنجەکانمان دروست دەکات."