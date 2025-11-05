مەسرور بارزانی: پڕۆژەی "ڕێڕەوی ژیان" کاریگەریی هەمەلایەنەی لەسەر گەشەکردنی زیاتری هەولێر دەبێت

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک وەزیران دووپاتی دەکاتەوە، پڕۆژەی "ڕێڕەوی ژیان" کاریگەریی هەمەلایەنەی لەسەر گەشەکردنی زیاتری هەولێر دەبێت و گۆڕانکاریی لەسەر ژیانی خەڵك دەبێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 5ی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ڕێوڕەسمێکدا، بەردی بناغەی پڕۆژەی "ڕێڕەوی ژیان"ـی لە شاری هەولێر دانا.

سەرۆکی حکوومەت لە گوتاری ڕێوڕەسمەکەدا جەختی کردەوە، پڕۆژەکە "یەکێکە لە پڕۆژە گرنگەکانی شاری هەولێر و بە دڵنیاییەوە، کاریگەریی هەمەلایەنەی لەسەر پێشکەوتن و گەشەکردنی زیاتری شاری هەولێر دەبێت، بە تایبەت لە ڕووی گەشتیارییەوە."

مەسرور بارزانی دووپاتی کردەوە، پڕۆژەکە "گۆڕانگارییەکی بنەڕەتی لە هەموو بوارەکاندا لە ژیانی خەڵکی ئەم گەڕەکانە و شاری هەولێر بە گشتی دروست دەکات و دەبێتە یەکێک لە شوێنە گەشتیارە سەرنجڕاکێشەکانی هەولێر و کوردستان. بۆیە بڕیارماندا ئەم پڕۆژە گرنگە لەو ناوچەیەدا بکرێت."

سەرۆکی حکوومەت گوتی "گلەیی زۆرمان دەبیست لە دۆخی نالەبار و ناتەندروستی ئەو شوێنە، لە کاتێکدا خۆی وەکوو ڕێڕەوێک بوو، بۆ ڕێگەگرتن لە لافاو، بەڵام بەداخەوە دواتر بووە شوێنی کۆبوونەوەی ئاوی پیس و زبڵ و خاشاک و لە ڕووی تەندروستیشەوە، ببووە جێگەی مەترسی لەسەر ژیانی دانیشتووانی ئەم گەڕەکانە. بۆیە بڕیارماندا ئەم پڕۆژە گرنگە لەو ناوچەیە بکرێت."

سەرۆک وەزیران ئاماژەی بەوەش دا "پیرۆزبایی لە خەڵکی هەولێر، بەتایبەتی دانیشتووانی ئەم ناوچەیە دەکەم، کە دوای ماوەیەکی کەم، گۆڕانکاریی جۆری لە ژیانیاندا و بۆ باشتربوونی ژینگە و تەندروستییان دێتە ئاراوە."