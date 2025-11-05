گوتەبێژی وەزارەتی بازرگانی: پسوولەی خۆراکی نیو ملیۆن هاووڵاتی ڕاگیراوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ چوارشەممە، 5ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی بازرگانی عێراق ڕایگەیاند، کارتی بەشەخۆراکی نزیکەی نیو ملیۆن خیزان ڕاگیراوە،

محەممەد حەنون، گوتەبێژی فەرمی وەزارەتی بازرگانی عێراق، لە ڕاگەیەندراوێکدا گوتی: نزیکەی 500 هەزار کەس پسوولەی خۆراکیان راگیراوە، ئاماژەی بەوەشدا، بڕیاری ڕاگرتنەکە ئەوکەسانەی لەخۆگرتووە کە مەرجەکان نایانگرێتەوە، وەک 'گەشتیاران، کەسانی نادیار، کەسانی خاوەن داهاتی بەرز، و خاوەنی کۆمپانیاکان' ئەم هەنگاوەش دوای وردبینییەکی گشتگیر هاتووە لە داتاکانی پسوولەی ئەلیکترۆنی خۆراک.

محەممەد حەنون، گوتیشی: دوای پڕۆسەی نوێکردنەوەی پسولەی ئەلیکترۆنی خۆراک، وەزارەت کۆمەڵێک خزمەتگوزاریی دیکەی لە ئەپلیکەیشنەکە کارا کردووە، لەوانە هەڵگرتنی بلۆککردن، گواستنەوە و زیادکردن،بۆ ئەم مەبەستەش یەکەمجارلە پارێزگای واست خراوەتە کار و تاقیکردنەوەکە سەرکەوتوو بووە و بەبێ هیچ کێشەیەکی کار دەکات.

ئاماژەی بەوەشکرد، بەم نزیکانە وەزارەت ڕێگە بە هاووڵاتیان دەدات داواکاری هەڵگرتنی بلۆککردن لەگەڵ بەڵگەنامەیەک پێشکەش بکەن، بۆئەوەی لەلایەن تیمە تەکنیکییە تایبەتمەندەکانەوە وردبینی بکرێت، جەختیشی کردەوە، ئامانج لەم ڕێکارانە بەدیهێنانی دادپەروەریە لە دابەشکردنی بەشەخۆراکی هاووڵاتیان.