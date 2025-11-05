کشتوکاڵی هەولێر: قەدەغەکردنی هاوردە لەپێناو ساغکردنەوەی بەرهەمی ناوخۆدایە

پێش 52 خولەک

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کشتوکاڵی هەولێر ڕایگەیاند، لەپێناو پاراستنی بەرژەوەندیی جووتیاران و ساغکردنەوەی بەرهەمەکانیان لە بازاڕەکانی ناوخۆدا، هاوردەکردنی ژمارەیەک بەرهەمی کشتوکاڵی کە بەرهەمهێنانیان لە پێداویستی ناوخۆ زیاترە، قەدەغە کراوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 5ـی تشرینی دووەمی 2025، هێمن سەید موراد، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر، تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: "هەندێک بەرهەمی کشتوکاڵیمان هەیە بە درێژایی ساڵ هاوردەکردنیان قەدەغەیە، چونکە بەرهەمهێنانی ناوخۆییان زۆر لە پێداویستی زیاترە." ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە پەتاتە بە هەموو جۆرەکانییەوە، پیاز، خەیار و هەموو بەرووبوومە گەڵاییەکانی وەک توور، سڵق، شێلم و چەوەنەر لەو بەرهەمانەن کە بەهۆی زۆریی بەرهەمی ناوخۆییەوە هاوردەکردنیان ڕاگیراوە.

سەبارەت بە بەرهەمە وەرزییەکان، سەید موراد ڕوونیکردەوە کە لەگەڵ پێگەیشتنی هەر بەرهەمێکی ناوخۆیی، هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت و ئەگەر ڕێژەکەی لە ئاستی پێداویستیی بازاڕ زیاتر بوو، ئەوا هاوردەکردنی ئەو بەرهەمە بۆ ماوەیەکی دیاریکراو قەدەغە دەکرێت. لە ئێستادا وەرزی پێگەیشتنی هەناری ناوخۆییە، بۆیە هاوردەکردنی قەدەغە کراوە.

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر جەختی لەوەش کردەوە، بەرهەمەکانی پەلەوەر وەک مریشک و هێلکەش بەهەمان شێوە بەرهەمهێنانیان لە ئاستێکی بەرزدایە و پێداویستی ناوخۆ پڕ دەکاتەوە، هەر بۆیە هاوردەکردنیان ڕێگەپێدراو نییە.

ئەم بڕیارە تا 15ـی تشرینی دووەم بەردەوام دەبێت و ئامانج لێی پاڵپشتیکردنی جووتیارانی خۆماڵییە تا بتوانن بەرهەمەکانیان بە نرخێکی گونجاو لە بازاڕەکاندا ساغ بکەنەوە. ساڵانە لەگەڵ پێگەیشتنی بەرهەمە ناوخۆییەکان، وەزارەتی کشتوکاڵ بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی پارێزگاکان، بەپێی ڕۆژژمێری کشتوکاڵی، هاوردەکردنی ژمارەیەک بەرهەم قەدەغە دەکات.